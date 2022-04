Colomba fai da te per il 41 per cento dei vicentini

Coldiretti Vicenza: “riscoperte le feste e tradizioni di una volta, preparando in famiglia i dolci tipici ed i piatti del territorio, con i suoi sapori e profumi”

Vicenza, 12 aprile 2022. La colomba batte le uova di cioccolato e si classifica come dolce preferito delle feste anche se in più di quattro famiglie su 10 si preparano quest’anno in casa i dolci tipici della Pasqua, ma per effetto del caro prezzi scatenato dalla guerra in Ucraina. È quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixe’ sulla Pasqua degli italiani, in cui si evidenzia che la colomba è presente nel 71% delle tavole, cinque punti percentuali in più rispetto all’uovo di cioccolata, che non mancherà nel 66% delle case.

“Se negli acquisti pasquali in tempo di guerra si verifica una preferenza per la colomba, simbolo della pace, una novità – sottolinea Coldiretti Vicenza – è rappresentata anche dal ritorno della cucina casalinga fai da te, con la riscoperta dei dolci della tradizione. Una tendenza spinta dal caro prezzi, che non ha risparmiato i prodotti di pasticceria, legato soprattutto agli aumenti dei costi energetici. Nelle famiglie si è così tornati ai fornelli, recuperando antiche ricette, a partire da quelle della tradizione contadina”.

Nel Vicentino trionfa la fugassa. Il dolce della tradizione contadina, infatti, vanta origini molto antiche. La tradizione racconta che la focaccia veneta fu ideata da un fornaio trevigiano, che in occasione della Pasqua aggiunse all’impasto del pane altri ingredienti, come uova, burro e zucchero, tutto in quantità moderata dati i costi, ottenendo così un pane soffice e dolce, da regalare ai suoi clienti”.