Coldiretti Vicenza: “Colto e mangiato”

“Colto e mangiato”: un’esperienza sensoriale per immergersi nell’Agriturismo vicentino

Coldiretti Vicenza: “Gli agrituristi sempre in prima linea e pronti a mettere la faccia su ciò che preparano, a partire dall’uso di materie prime fresche e di stagione”

Vicenza, 15 aprile 2022. È tutto pronto per l’agri-aperitivo. Gli agriturismi Coldiretti di Terranostra e Campagna Amica Vicenza, infatti, hanno messo in moto la macchina organizzativa per consentire a vicentini e turisti di trascorrere qualche ora all’aria aperta anche dopo il weekend di Pasqua.

Non si tratta, però, soltanto di bere un aperitivo circondati da una campagna mozzafiato, ma di vivere un’esperienza sensoriale a 360 gradi, che va oltre la semplice degustazione dei prodotti della terra, che già di per sé non sarebbe affatto male.

“Abbiamo pensato ad un’iniziativa davvero a tuttotondo – spiega il presidente Terranostra Vicenza, Riccardo Lotto – in quanto le nostre strutture hanno proprio come mission quella di ospitare e di accogliere i visitatori, che non sono semplici clienti, ma persone da accompagnare in un percorso di riscoperta delle tradizioni. E mai come in questo periodo, che speriamo preannunci l’addio alla pandemia, c’è bisogno di uscire, di guardare con speranza e fiducia il futuro, sotto tutti i punti di vista”.

Coldiretti Vicenza, attraverso gli Agriturismi Terranostra – Campagna Amica, pensa alla socialità, ma anche a regalare momenti di leggerezza, per riscoprire il piacere di imparare a fare qualcosa di nuovo, a partire dal riavvicinamento alla terra ed ai suoi prodotti, vere e proprie eccellenze, veri gioielli della vicentinità.

Cinque gli appuntamenti in calendario: il 19 aprile dalle 18 alle 20 (prenotazione entro il 18 aprile) all’Agriturismo Al Moraro di Brendola, che propone “Cucinare con le erbe”: un percorso avvincente alla riscoperta del tradizionale e profumato uso delle erbe in cucina; il 27 aprile dalle 17 alle 19.30 (prenotazione entro il 26 aprile) all’Agriturismo Il Palazzone di Montegalda, che propone una visita alla distilleria con degustazione ed agri-aperitivo; il 3 maggio dalle 14 alle 16 (prenotazione entro il 1 maggio) alla Malga Roccolo di Cogollo del Cengio, che propone “Cucinare con le erbe”: un percorso avvincente alla riscoperta del tradizionale e profumato uso delle erbe in cucina; l’11 maggio dalle 18 alle 20 (prenotazione entro il 9 maggio) all’Agriturismo El Gran di Villaverla, che propone: “Spunciotti e spuncetti”: piacevoli idee per scoprire come intrattenere gli amici prima di una cena o per uno spuntino delizioso; il 18 maggio dalle 14 alle 15.30 (prenotazione entro il 16 maggio) all’Agriturismo Le Poscole Al Canton, che propone una dolce merenda: un’idea nuova per rifocillarsi, anche per i più piccoli, all’insegna del gusto e della salute.

“Colto e mangiato, il nome dell’iniziativa – conclude il presidente Lotto – la dice lunga sullo spirito degli agrituristi Coldiretti, sempre in prima linea e pronti a mettere la faccia su ciò che preparano, a partire dall’uso di materie prime fresche e di stagione, espressione del territorio e di una cultura agroalimentare alla quale non vogliamo certo rinunciare, nonostante le difficoltà che gli operatori del settore stanno affrontando”.