Civitus Allianz Vicenza ospiti della Pallacanestro Crema

CIVITUS ALLIANZ ATTESA DA UN DELICATO MATCH A CREMA

Vicenza, 2 aprile 2022

Domenica 3 aprile, alle 18, la Civitus Allianz Vicenza è attesa da un delicatissimo match in chiave

play-off: i biancorossi saranno infatti ospiti della Pallacanestro Crema, formazione impegnata nella

lotta salvezza e che cercherà in tutti i modi di ottenere i due punti. Salto a due alle 18, diretta su

LNP Pass.

Ad oggi, Vicenza occupa l’ultima posizione disponibile per i play-off: la squadra di Ciocca infatti è

stata scavalcata, in settimana, dall’Aurora Desio, vincente nel recupero proprio contro Crema, e ora

avanti di due punti in classifica, al pari di Fiorenzuola. Il match di domani risulta quindi

delicatissimo, perché dopo la trasferta in terra cremasca saranno proprio i brianzoli a far visita a

Vicenza, in una sfida che sarà decisiva nella corsa ai play-off. Senza dimenticare che, alle spalle dei

biancorossi, Monfalcone e Padova sono pronte ad approfittare di qualsiasi passo falso venga

commesso davanti a loro.

Crema è reduce da tre sconfitte consecutive, l’ultima rimediata mercoledì proprio contro Desio, nel

recupero della ventesima giornata di campionato. I rosanero non sono, a dispetto della classifica,

una squadra da sottovalutare: chiedere a Cremona, che due delle tre sconfitte subite in campionato

le ha patite proprio contro i ragazzi di coach Ghizzinardi. I cremaschi hanno uno degli attacchi

meno prolifici del girone (70 punti a partita) ma tirano molto bene da tre (33% realizzato) e se messi

in ritmo diventano una squadra ostica da affrontare. In difesa, pur senza eccellere, Crema è

comunque una squadra discreta, che subisce 74 punti a partita, incassando soprattutto dalla distanza

(34%).

I pericoli maggiori quindi, per Vicenza, arriveranno dagli esterni: Luca Montanari, Niccolò

Venturoli, l’acquisto di gennaio Salvatore Genovese e, soprattutto, l’ex della partita Stefano

Cernivani, stanno viaggiando in doppia cifra abbondante di media, tutti con percentuali dalla

distanza ben al di sopra al 30%. Nel pitturato, perso Corrado Bianconi (andato a Cecina), ecco che

le responsabilità ricadono soprattutto su Alessandro Esposito (8 punti e 6 rimbalzi a partita) e

sull’imponente (207 cm) Fadilou Seck. Attenzione poi all’esplosività della guardia Emmanuel

Adeola: classe 2004, nonostante la sconfitta all’esordio contro Mestre ha piazzato 15 punti. Il

cambio tra i lunghi è il gambiano Yusupha Konteh, mentre tra le guardie saranno della partita anche

l’under Lorenzo Ziviani e l’esperto Pietro Del Sorbo, giocatore con tanti anni d’esperienza in

categoria.

