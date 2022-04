Cisl Vicenza: elezioni Pubblico Impiego e Scuola

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI NEL PUBBLICO IMPIEGO: CISL VICENZA CONFERMA IL PRIMATO

Ottimo risultato anche nelle elezioni per il settore Scuola

Ottimo risultato di Cisl Vicenza alle elezioni dei rappresentanti dei lavori per il Pubblico Impiego e la Scuola svoltesi nei giorni scorsi: quando lo spoglio dei voti ha superato l’80%, Cisl Funzione Pubblica si conferma il sindacato più rappresentativo della categoria con oltre il 29% dei voti; un risultato che segna un’ulteriore crescita anche rispetto alle precedenti elezioni del 2018, quando FP Cisl Vicenza aveva raggiunto il 27,6%.

In particolare spicca il primato raggiunto tra i lavoratori dell’Amministrazione Provinciale, nei Comuni di Bassano del Grappa e Noventa Vicentina, nelle IPAB di Schio e di Bassano del Grappa, presso il Tribunale di Vicenza e l’Ufficio Scolastico.

In crescita, rispetto a quattro anni fa, i voti tra i lavoratori dell’ULSS 8 Berica e si consolidano i consensi in ULSS 7 Pedemontana: risultati che consentono FP Cisl Vicenza di confermarsi a livello provinciale il sindacato confederale più votato nella sanità.

«Si tratta di un risultato importante – sottolinea Elena Tonelli, segretario provinciale di FP Cisl Vicenza – che va condiviso con tutti i nostri candidati, da sempre impegnati in prima linea nella contrattazione aziendale e nella valorizzazione delle professioni, dell’efficienza e del ruolo del servizio pubblico. Come rappresentanti dei lavoratori è fondamentale continuare a crescere insieme, divenendo sempre più motivati, esperti e capaci di interpretare le novità, offrendo risposte adeguate ai lavoratori. La nostra linea continuerà ad essere quella della serietà e della responsabilità».

Ottimo risultato anche nelle elezioni tra i lavoratori della Scuola, dove i risultati preliminari dello spoglio – giunto a circa il 75% dei voti – vede Cisl Vicenza in crescita rispetto alle elezioni precedenti, passando al 29% al 31%. «Si tratta evidentemente di un risultato positivo in numeri assoluti – commenta Massimo Gennaro, segretario provinciale di Cisl Scuola Vicenza -. Candidate e candidati che hanno speso in questa campagna elettorale il loro impegno e le loro relazioni, dimostrando passione sindacale, correttezza e responsabilità: un grande ringraziamento va a tutti coloro che hanno sostenuto le nostre liste 98 liste e 273 candidati. Un segnale molto importante è l’essere riusciti a costituire delle RSU anche in complessi dove in precedenza non eravamo presenti, in particolare coinvolgendo anche dei delegati giovani. Questo conferma non solo la fiducia nei confronti del nostro Sindacato, ma anche la nostra capacità di motivare e coinvolgere le nuove generazioni, cosa fondamentale nella prospettiva di dare continuità anche a lungo termine alla nostra azione sindacale».