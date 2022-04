CGIL Vicenza: Polizia Locale di Vicenza

Polizia Locale di Vicenza: turno notturno e ipotesi introduzione body cam

Veniamo a conoscenza del fatto che l’Amministrazione comunale ha intenzione di attivare nei

prossimi mesi un turno di lavoro aggiuntivo, nelle sere di venerdì e sabato e fino alle 3 di notte,

nell’ambito dei servizi di Polizia Locale. Oltre a ciò, l’Amministrazione comunica di voler

implementare un sistema di body cam per il controllo del territorio, sempre attraverso la Polizia

Locale.

Spiace innanzitutto constatare come l’Amministrazione abbia ritenuto di diffondere la notizia a

mezzo stampa ben prima che il confronto con RSU e Organizzazioni Sindacali sia stato attivato,

visto che gli incontri per la discussione di questi temi sono stati convocati a partire dalla fine del

mese. Dal nostro punto di vista, una più attenta gestione delle relazioni sindacali avrebbe richiesto

un confronto preventivo con i rappresentanti dei lavoratori, su temi tanto delicati e rilevanti per le

condizioni di gestisce quotidianamente i servizi. Se non altro, per non dare per “cosa fatta”

l’introduzione di innovazioni organizzative che sono oggetto di confronto e contrattazione.

Crediamo infatti che sia necessario, nella discussione su una diversa modalità di gestione della

turnistica e dei servizi, mettere sul piatto i diversi punti di vista, valutando anche le proposte che

potranno arrivare dalle Organizzazioni Sindacali.

Facciamo poi qualche osservazione nel merito, ferma restando la nostra volontà di affrontare più

approfonditamente questi temi nella sede a tal fine deputata.

Per quanto riguarda l’introduzione di un nuovo turno di lavoro, rileviamo come, meno di un mese

fa, lo stesso Sindaco avesse dato l’alt rispetto all’estensione dell’orario di lavoro notturno in

determinati giorni della settimana e avesse dichiarato che, con l’attuale organico,

l’Amministrazione non è in grado di organizzare il quarto turno. Cosa è cambiato in un mese? In

che modo, dal punto di vista dell’Amministrazione, si sono ora create le condizioni per introdurre

questo cambiamento? Per quanto ci riguarda, siamo contrari a questa proposta.

Quarto turno che, lo ricordiamo, era stato sperimentato anni fa e poco dopo revocato, per la

difficoltà a garantire la copertura dei servizi diurni e per l’esiguità degli interventi richiesti nella

fascia oraria notturna agli Agenti di Polizia Locale (una ricognizione effettuata recentemente

registrava non più di un sinistro al mese, in questa fascia oraria). E questo con un numero di

dipendenti che allora era ben superiore all’attuale organico!

Leggiamo ora che l’estensione del turno notturno avrebbe la finalità di garantire la presenza della

Polizia Locale in fasce “particolarmente delicate per l’ordine pubblico”, facendoci intendere che le

attività degli Agenti di Polizia Locale non sarebbero limitate alla copertura di eventuali incidenti

stradali, e questo ci preoccupa ulteriormente.

Per quanto riguarda poi l’attivazione del sistema body cam, pur con l’esigenza da parte nostra di

fare i necessari approfondimenti, ci interroghiamo sulla reale esigenza di introdurre un simile

strumento, molto delicato per quanto attiene il rispetto delle norme sulla privacy. Quali le precise

finalità perseguite e le relative modalità di perseguimento? Vi è proporzionalità tra lo strumento

utilizzato e tali finalità? E questo non solo per quanto riguarda il servizio alla cittadinanza, ma

anche la tutela dei diritti dei lavoratori coinvolti. Ci interroghiamo poi sui costi di un simile

investimento. Abbiamo avuto modo, in più occasioni, di dichiarare la nostra contrarietà alla spesa

ingente sostenuta per la creazione del distaccamento della Polizia Locale in Campo Marzio, mentre

la sede centrale del Comando non si trova in buone condizioni. Ora l’Amministrazione intende

effettuare ulteriori investimenti, di cui non conosciamo l’entità, in ambiti diversi dalla

manutenzione dei locali, mentre la sede in Stradella Soccorso Soccorsetto si trova in condizioni a

nostro avviso inadeguate per quanto riguarda i locali destinati al personale, ma anche di difficile

accesso per la cittadinanza.

Il 29 aprile e il 5 maggio si avvierà il confronto su questi due temi importanti e, in quelle occasioni,

non faremo mancare il nostro punto di vista, ferma la nostra consueta disponibilità al confronto

ma con un punto fermo: l’esigenza di rappresentare i lavoratori e le lavoratrici, che si aspettano

dall’Amministrazione comunale innovazioni organizzative e investimenti che guardino anche al

miglioramento delle condizioni di lavoro.

Vicenza, 20 aprile 2022

La Segretaria Generale Funzione Pubblica CGIL Vicenza

Giulia Miglioranza