Cartigliano: sono tornate le cicogne

E ritornata a nidificare per il terzo anno consecutivo nel alto traliccio a Cartigliano lungo il fiume Brenta, la coppia di cicogne z.

Un segnale straordinario e positivo che diventa simbolo di speranza e di gioia. L’anno scorso grazie all intervento della LIPU e i tecnici di E-distribuzione il nido era stato messo in sicurezza , isolando i cavi elettrici con uno speciale nastro per evitarne l’elettrocuzione.

Scelta più che azzeccata dato che la coppia di cicogne bianche ha dato alla luce 4 piccoli cicognini ,e dopo più di 3 mesi hanno preso il volo.

Come è noto la specie e molto l fedele e legata al proprio nido,e lo spettacolo della natura si e rinnovato. Molta gente ,appassionati di natura birdwatching ,che si recano a vederle planare e fotografare ,dove al rientro al nido salutano il proprio partner con un tipico rituale: un potente battito di becco sincronizzati .

Una nidificazione davvero importante ,visto la specie e stata fortemente minacciata ,che assieme alle altre recenti avvenute nelle province venete diventa sempre più presenza fissa del territorio.

Aprrezzata per il suo comportamento elegante,da sempre considerata di buon auspicio, simbolo di fecondità riveste sempre più un ruolo fondamentale x la ricchezza della biodiversità. È l’attesa e grande x le nuove nascite in arrivo. (In foto la nidificazione dell’ anno scorso ).