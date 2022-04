Carabinieri: arrestato un 22enne per violenza sessuale

Alto vicentino – arrestato un 22enne per violenza sessuale nei confronti di una giovane amica.

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Vicenza, unitamente ai colleghi della Compagnia di Schio, hanno arrestato ieri mattina, in provincia, un giovane 22enne, originario del Mali, in esecuzione a ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari disposta dal GIP del Tribunale di Vicenza. Il provvedimento restrittivo costituisce l’atto finale di una delicata attività d’indagine, condotta dai Carabinieri e coordinata dalla Procura di Vicenza, avviata nell’ottobre 2021, allorquando una ragazza 20enne di origini senegalesi, residente nell’Alto vicentino, denunciò ai militari una violenza sessuale patita ad opera dell’indagato, con il quale aveva un rapporto di amicizia.

Le attività di riscontro, subito avviate al riguardo, hanno quindi permesso di acquisire concreti elementi per avvalorare la narrazione dei fatti operata dalla giovane vittima, delineando così il quadro indiziario nei confronti del ragazzo che ha portato all’emissione della misura cautelare nei suoi confronti.

“Si rappresenta che trattasi di misure cautelari e che per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe”.