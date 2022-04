Campagna Amica: weekend delle Palme

Weekend delle Palme in tutti i mercati di Campagna Amica della provincia di Vicenza

Il presidente di Campagna Amica, Raffaele Cogo: “un segno di pace in un momento di grande difficoltà per il mondo intero, da quale occorre uscire al più presto”

Vicenza, 8 aprile 2022. La festa della pace per eccellenza, la Santa Pasqua, si avvicina. E Coldiretti, attraverso i mercati di Campagna Amica della provincia di Vicenza, vuole trasmettere un messaggio semplice ai visitatori, consegnando, nel fine settimana delle Palme, un ramoscello d’ulivo.

Con la Domenica delle Palme, con cui si ricorda l’entrata trionfale di Gesù a Gerusalemme per andare incontro alla morte, inizia la Settimana Santa, durante la quale si rievocano gli ultimi giorni della vita terrena di Cristo e vengono celebrate la sua Passione, Morte e Risurrezione.

Questo fine settimana, in tutti i mercati Campagna Amica della provincia di Vicenza, compreso il mercato Coperto di Contra’ Cordenons 4 e quello del Biologico in Piazza Matteotti, in occasione della festa Palme e dato il momento storico che si sta vivendo, verrà donato ai clienti un ramoscello di ulivo come “Segno di pace”.

“Il nostro è un piccolo gesto – commenta il presidente di Campagna Amica Vicenza, Raffaele Cogo – che arriva in un momento storico particolarmente delicato per la comunità internazionale, sotto il profilo sociale ed economico. Con i nostri “presidi” nel territorio cerchiamo di portare un messaggio di socialità, di cui c’è senza dubbio grande bisogno. Il dono di un ramoscello d’ulivo è un messaggio diretto di pace, che vogliamo esprimere con convinzione, anche oltre la Santa Pasqua che la prossima settimana ci appresteremo a celebrare”.