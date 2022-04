C.I. nuoto a Riccione: Tommaso Griffante argento

Continuano a Riccione i campionati Italiani di nuoto.

Nell’attesa del campionato assoluto che si terrà dal 9 al 13 aprile, Leosport Creazzo centra il bersaglio anche ai campionati italiani di fondo!

Tommaso Griffante con il tempo di 54’03”40 è medaglia d’argento nei 5000m stile libero categoria Juniores.

Gara travolgente dell’atleta di Altavilla Vicentina che, seppur più giovane di un anno, rimane per tutta la gara nella scia di Pasquale Angelo Giordano, primo all’arrivo e nuovo record Italiano della categoria junior con 53’07”90!

Il tempo realizzato da Griffante, vale la quinta posizione assoluta della manifestazione.

Grande soddisfazione per tutto l’ambiente Leosport che riesce a dimostrarsi competitivo dalla velocità pura, al nuoto di fondo.

Attese ancora emozioni ai campionati assoluti per i colori di Creazzo dove la squadra sarà presente con 9 atleti compreso Thomas Ceccon, 27 gare e la staffetta 4x200m stile libero femminile.

Diretta Rai Sport dalle ore 10 per le eliminatorie e dalle ore 16.30 per le finali.

In copertina: Tommaso Griffante e Gregorio Paltrinieri a Riccione

Piscina di Creazzo

Via Leonardo Da Vinci, 15, Creazzo VI

+390444522596

FAX +390444521727

info@leosport.it

Piscina di Dueville

Viale dello Sport, 20, Dueville VI

+390444360629

leosport.dueville@gmail.com