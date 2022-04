Brain: nuovo mezzo di trasporto

Un nuovo mezzo di trasporto per gli ospiti di Brain.

È il frutto della generosità di un gruppo di imprenditori e professionisti del territorio.

Altavilla Vicentina, 21 aprile 2022 – Grazie al sostegno economico di un gruppo di imprenditori e professionisti del territorio, l’Associazione Brain Traumi Cranici odv ha ora a disposizione un nuovo mezzo di trasporto per gli spostamenti dei pazienti e degli operatori che li seguono nel loro percorso di rinascita.

Il nuovo van, che è fornito di un portellone a scorrimento per agevolare la salita e la discesa da parte di persone con difficoltà motorie, si aggiunge al pulmino già in dotazione all’associazione. Entrambi sono a disposizione degli ospiti della Rocca, la struttura gestita dalla Cooperativa Sociale Sogno e Vita onlus in cui Brain svolge le proprie attività riabilitative ad alta specializzazione.

“Con questo nuovo mezzo – spiega la presidente di Brain, Edda Sgarabottolo – riusciamo a trasportare un maggior numero di ospiti quando dobbiamo accompagnarli alle visite specialistiche, agli incontri di sensibilizzazione sul territorio o nei luoghi in cui svolgiamo le attività riabilitative integrative. Ringrazio quindi i generosi donatori, che hanno ancora una volta dimostrato una particolare sensibilità verso ciò di cui ci occupiamo, ossia i percorsi di recupero della propria autonomia a favore di persone che hanno subito gravi cerebrolesioni dovute a traumi cranici, ictus o anossie cerebrali”.

Brain Associazione Traumi Cranici

Dal 1993 l’associazione Brain, attraverso i servizi presenti nella propria struttura “La Rocca” ad Altavilla Vicentina (la prima del genere in Italia), si occupa di percorsi riabilitativi (sia fisici sia cognitivi) per persone che hanno subito una grave lesione cerebrale (in particolare dopo un grave trauma encefalico) o che sono state colpite da un’emorragia o un’anossia cerebrale. I percorsi coinvolgono anche i famigliari, al fine di sostenere le relazioni che inevitabilmente vengono messe a dura prova da questi dolorosi eventi.