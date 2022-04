Berici Football Club ingaggia coach e trainer per la s.s. 2022/2023

Berici Football Club è al lavoro già da alcuni mesi per la pianificazione della s.s. 2022/2023, che vedrà lievitare il numero di squadre schierate in campo. Oltre a tutta l’Academy ‒ dai Piccoli Amici fino ai Giovanissimi ‒ sarà aggiunta una squadra Under 15 femminile e una squadra Allievi maschile. Serviranno, quindi, nuove forze in termini di coach e trainer, anche per potenziare gli attuali staff tecnici, compreso quello del team seniores di C5 maschile.

La società calcistica di Arcugnano ha così avviato la selezione di nuove figure da inserire nel proprio organigramma, sulla base di requisiti minimi e titoli preferenziali. Ad allenatori e allenatrici di calcio è chiesto almeno il patentino Uefa C o C5 per la squadra di futsal, mentre fra i titoli preferenziali ci sono il patentino Uefa B o superiore, la laurea in scienze motorie o altro titolo di istruzione superiore e la familiarità con il metodo Coerver Coaching. Per le attività di educazione motoria e preparazione fisica è richiesta almeno la laurea triennale in scienze motorie e sportive e come titoli preferenziali la laurea magistrale o il dottorato. Di trainer e coach saranno eventualmente valutate anche una buona conoscenza dell’inglese, così come significative esperienze sportive all’estero e/o di alto livello.

Berici FC offrirà a tutti i nuovi collaboratori un rimborso spese adeguato alle competenze personali, l’inserimento in un percorso formativo gratuito, la guida di un direttore tecnico e di un coordinatore dei trainer. Soprattutto il club incoraggia fortemente le candidature di ragazze qualificate come allenatrici, istruttrici motorie e preparatrici atletiche.

Per informazioni o per candidarsi attraverso l’invio del CV con il proprio percorso di studi, sportivo e professionale, scrivere all’indirizzo email: clubmanager@bericifootballclub.com