Bassano Giardino Parolini: Di Rara Pianta

Di Rara Pianta compie 10 anni.

Varata nel 2011 dal Rotary Bassano Castelli su idea del socio Giuseppe Busnardo, la manifestazione ha come obiettivo di valorizzare il “Giardino Parolini” creando al suo interno per due giornate spazi di presentazione del meglio del florovivaismo nazionale uniti a tutta una serie di attività di animazione e didattica.

L’edizione 2022 (che riprende dopo la sospensione del 2020/2021 causa Covid) è in programma per sabato 9 e domenica 10 aprile con orario 9:00-19:00.

Saranno una cinquantina le aziende florovivaistiche presenti al Parolini nel prossimo fine settimana provenienti dal Triveneto ma anche da Lombardia, Piemonte, Toscana, Lazio e anche dalla Slovenia.

I cinquanta espositori presenteranno non solo il meglio in materia di piante e fiori ma soprattutto una straordinaria varietà tipologica.

Accanto all’esposizione sono previsti momenti di lettura, visite guidate, laboratori, attività manipolative, dimostrazioni, un angolo degli antichi mestieri con le erbe, un angolo dedicato agli scambi e al collezionismo di settore.

Nelle serre del Giardino Parolini una piccola ma straordinaria esposizione di orchidee presentata dall’Orto Botanico di Padova e un’esposizione di orchidee presentata dall’Associazione italiana di orchidologia.

Momento clou domenica pomeriggio alle 16.00 con l’evento “Donne …Di Rara Pianta” che prevede la consegna di riconoscimenti a tre donne venete che hanno fatto della cultura dei giardini e della conoscenza della natura l’impegno della propria vita: Patrizia Ianne, Antonella Pietrogrande e Annamaria Sgarabottolo.

Le tre donne saranno premiate dal Governatore Rotary Distretto 2060, dal Prefetto dell’Orto Botanico di Padova e dal Sindaco di Bassano mentre l’intera manifestazione sarà accompagnata dalle note musicali del quartetto d’archi “Le Corde del Mondo” e a conclusione dell’evento saranno messe a dimora da parte degli alunni dell’Istituto Agrario Parolini due nuove piante, un Pino Parolini e un Pino di Aleppo.

È in programma anche un’iniziativa significativa di solidarietà Pro-Ucraina, promossa dal Rotary Bassano Castelli, dal Rotary Bassano, dalla Pro Bassano e dal gruppo le arti per Via.

Presso lo stand della Pro Bassano sarà attivata una raccolta fondi in favore dei bambini ucraini, nell’ambito dell’iniziativa promossa da Croce Rossa italiana, UNHCR e Unicef.

Per ogni donazione di almeno 5€ verrà dato in omaggio un fiore di carta realizzato dalle figuranti di Arti per Via.

E ogni donazione verrà raddoppiata dai due club Rotary bassanesi.

Una occasione quindi, sabato e domenica prossimi, per visitare il Giardino Parolini al massimo del suo splendore e per partecipare concretamente ad un’iniziativa di solidarietà.

Nei pomeriggi di sabato e domenica, dalle 15.00 alle 19.00, sempre presso lo stand della Pro Bassano, i figuranti di Arti di Via proporranno un laboratorio per la realizzazione di fiori di carta e girandole aperto ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Si consiglia la prenotazione alla Pro Bassano (tel. 0424 227580 – mail: info@prolocobassano.it