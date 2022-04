Bassano: debutto di un nuovo progetto musicale

ORCHESTRA FRAU MUSIKA: UN NUOVO PROGETTO MUSICALE DEBUTTA A BASSANO

Si conclude il prossimo 12 aprile alle 20.30 nella Chiesa di S. Francesco il programma di “Concerti d’Aprile”, con un debutto: quello dell’Orchestra Frau Musika, la nuova orchestra su strumenti d’epoca ideata dal maestro Andrea Marcon.

Si chiude con un debutto la rassegna “Concerti d’Aprile”, il programma musicale dedicato alla musica barocca e sacra del tempo di Pasqua, ma anche alla solidarietà, organizzata dal Comune di Bassano del Grappa in collaborazione con la Parrocchia di S. Maria in Colle. In scena il 12 aprile alle 20.30 presso la Chiesa di S. Francesco, infatti, Frau Musika, la nuova orchestra su strumenti d’epoca ideata dal maestro Andrea Marcon, musicista considerato fra i massimi esperti al mondo del repertorio barocco.

Il debutto dell’ensemble è tutto dedicato a Johann Sebastian Bach, del quale viene proposto un monumento sonoro come la Passione secondo Giovanni. Per l’occasione, l’orchestra è affiancata dal Coro del Friuli Venezia Giulia e da quattro voci soliste di statura internazionale: il soprano Julia Kirchner, il controtenore Carlos Mena, il tenore Jakob Pilgram e il basso Christian Wagner.

Un cast multiculturale, come lo è anche l’organico di Frau Musika: l’ensemble è infatti frutto di una selezione fra musicisti under 30 che nel novembre scorso ha coinvolto oltre 150 candidati, la metà dei quali provenienti da vari Paesi europei, dalle Americhe e da Corea e Giappone.

Il progetto artistico-formativo di Marcon, sostenuto da una donazione di Fondazione Cariverona attraverso l’Art Bonus, è fra i pochi del genere in Europa: i giovani talenti selezionati, che hanno un’età media di 25 anni, seguono un percorso di alta formazione e di approfondimento con strumenti originali a Villa San Fermo di Lonigo sotto la supervisione di Andrea Marcon e con docenti da prestigiosi ensemble barocchi come la Venice Baroque Orchestra e La Cetra di Basilea. Una residenza che permette di condividere non solo momenti di formazione, ma anche di favorire le relazioni umane fondamentali per la creazione dell’identità di un’orchestra.

I frutti del lavoro svolto sono restituiti al pubblico attraverso una serie di concerti incentrati su tre capolavori di Johann Sebastian Bach, tra cui, appunto, La Passione secondo Giovanni, che vide la luce nel periodo in cui Bach ricopriva l’incarico di “Cantor et Director Musices” a Lipsia; ruolo che lo coinvolgeva come docente, direttore artistico e compositore di brani sacri per le due principali chiese della città. Frau Musika esegue la quarta versione, rappresentata a Lipsia il Venerdì Santo del 1749: sarà un autentico viaggio indietro nel tempo, un’occasione per ascoltare la musica di Bach esattamente come veniva eseguita nella prima metà del Settecento.

Il concerto è a ingresso gratuito previo ritiro di un tagliando di ingresso presso la Libreria Palazzo Roberti di Via Jacopo da Ponte. Gli ingressi si possono prenotare anche sulla piattaforma Eventbrite, telefonando alla segreteria dell’orchestra (0444.326598) o inviando una e-mail a concerti@fraumusika.eu.

Informazioni sulla rassegna Concerti d’Aprile: Ufficio IAT di Bassano, in Piazza Garibaldi 34 – tel. 0424 519917.

