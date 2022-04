Una rassegna green, aspettando la Ciliegia di Marostica IGP

Tanti eventi nei fine settimana di aprile e maggio alla scoperta del territorio fra sentieri, aziende agricole e agriturismi

Marostica, 7 aprile 2022 – “Aspettando la Regina Rossa fra i ciliegi in fiore”. Marostica celebra la fioritura del prodotto agricolo d’eccellenza del territorio, ovvero la Ciliegia di Marostica IGP, con una rassegna green che coinvolge grandi e piccini, in programma nei fine settimane di aprile e di maggio, tra i sentieri, le aziende agricole, gli agriturismi e il territorio di Marostica e Pianezze.

“Nell’ottica della promozione turistica del territorio, finalmente un ricchissimo programma di iniziative che anticipa la tradizionale Festa delle Ciliegie – dichiara il sindaco di Marostica Matteo Mozzo – Le esperienze legate al nostro prodotto più prezioso non possono esaurirsi in un week end. È necessario costruire percorsi affascinanti che parlino del territorio in diversi momenti dell’anno, attirando visitatori, ma anche offrendo ai cittadini nuove scoperte. Assieme agli operatori, stiamo facendo dei grandi passi avanti nella valorizzazione dei prodotti locali”.

“Natura, gusto, musica e divertimento sono i temi dell’iniziativa, declinata in diverse attività all’insegna del turismo esperienziale e creativo – spiega l’assessore al turismo Ylenia Bianchin – Ci saranno passeggiate tematiche e panoramiche, menù e sfiziosità con i prodotti agricoli della stagione, laboratori creativi, spettacoli itineranti, tutti realizzati in stretta sinergia con le attività produttive, agricole e commerciali del territorio. La promozione della ciliegia naturalmente è portata avanti in collaborazione con il Consorzio di Tutela della Ciliegia di Marostica IGP e con Associazione Pro Marostica, dove nel corso di tutto l’anno è possibile trovare i prodotti del territorio, in degustazione e in vendita”.

Fra i primi appuntamenti, sabato 9 aprile “L’attimo fiorente”, La Stazione propone un’escursione al tramonto tra i ciliegi in fiore di Marostica e Pianezze, con al termine un ricco apericena alla fattoria Val Onari e il concerto di Damien McFly, eclettico artista della scena indie che interpreta in chiave pop-folk i successi internazionali. L’escursione si replica domenica 10 aprile, nella mattinata, dalle 9.30 alle 12.30, con brunch, e ancora al tramonto, dalle 16.30 alle 19.30.

Domenica 10 aprile la Fattoria Sociale Pachamama propone “Ciliegia cr3ativa”, laboratorio “Mani in pasta” per imparare a fare il pane e la focaccia casereccia (dalle 10.00), mentre Agriturismo Da Pion firma un pranzo con menù tematico, tra sfiziosità stagionali come il tarassaco e l’asparago.

Lunedì 18 aprile, giorno di Pasquetta, in programma, sempre alla Fattoria Sociale Pachamama, “Passeggiate someggiate”, ovvero passeggiate con gli asini per famiglie con bambini, seguite da pranzo in azienda (dalle 10.00).

Sabato 23 aprile (dalle 9.30 alle 14.00), con punto di partenza e arrivo Contrà Capitelli, si terrà un’escursione con guida ambientale Chiara Bertacco nella zona delle contrade alte di Marostica, in compagnia dello chef Luca Moresco che illustrerà i segreti delle piante spontanee e di alcune gustose ricette dal tocco “selvatico. Al termine dell’escursione, alla trattoria Ai Capitei un menu a base di erbe spontanee ideato dallo chef.

Lunedì 25 aprile l’Agriturismo Dai Sandri propone “W l’asparago!”, un menu tematico dedicato a questo prodotto.

Domenica 1 maggio (dalle 9.30 alle 12.30), ancora un’escursione, organizzata da La Stazione, sulle colline intorno al Castello Superiore di Marostica, con una giornata dedicata alle fioriture primaverili del sottobosco e dei prati e la visita al campo di mirtilli in fiore dell’azienda agricola Frison Maria Rita; le passeggiate con gli asini per famiglie con bambini e pranzo in azienda Fattoria Sociale Pachamama; la passeggiata tra i ciliegi e pic-nic dell’Azienda Agricola Biologica Col di Stella, con laboratorio creativo per i più piccoli.

Sabato 7 maggio, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, Biblioteca Civica Pietro Ragazzoni propone un laboratorio di stampacon i caratteri di legno, timbri incisi a mano e torchietto tipografico, sul tema della ciliegia.

Domenica 8 maggio, ancora le passeggiate con gli asini per famiglie, mentre domenica 15 maggio (dalle 9.00 alle 12.30), escursione alla scoperta di due antiche vie di transumanza che collegavano la fascia collinare con l’Altopiano dei Sette Comuni: la strada del Sejo e il sentiero del Sette. Lungo il percorso, aperitivo nella terrazza panoramica della pizzeria Rondinella e visita all’Ecomuseo della Paglia nella tradizione contadina.

Domenica 22 maggio, dalle ore 16.30, le “Scoasse cabaret” propone uno spettacolo itinerante lungo i sentieri di Marostica con storie della tradizione popolare veneta, per arrivare domenica 29 maggio all’attesa Festa della Ciliegia di Marostica IGP, con la 78° Mostra Mercato.

Si ricorda che nel periodo di produzione delle ciliegie i Ristoratori della zona propongono menu dedicati al rosso frutto con sempre nuovi abbinamenti.

Il programma di “Aspettando la Regina Rossa fra i ciliegi in fiore” è in continuo aggiornamento. Dettagli, aggiornamenti e prenotazioni sono disponibili nel sito turistico www.visitmarostica.eu. Tutte le attività sono su prenotazione, contattando direttamente gli organizzatori degli eventi indicati nel sito.

La rassegna è promossa dalla Città di Marostica in collaborazione con Consorzio di Tutela della Ciliegia di Marostica IGP, Associazione Pro Marostica, La Stazione, Coldiretti e Campagna Amica, Confcommercio Marostica e Confartigianato Marostica.