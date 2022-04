Antica Fiera del Soco: nominato il CdA

L’ex sindaco Renzo Lotto presidente del CdA di Antica Fiera del Soco srl

Al suo fianco gli ex presidenti Carraro, Dainese, Casarotto e l’ex vice Roncada

Il sindaco Stefano Lain ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione di Antica Fiera del Soco srl, la società partecipata al 100% dal Comune di Grisignano di Zocco per la quale pochi giorni fa è stata revocata la messa in liquidazione e che è stata riportata in bonis al fine di tornare subito operativa per organizzare la prossima edizione della Fiera, quella che segnerà la ripartenza dopo la pandemia dal 9 al 15 settembre prossimi.

La scelta è ricaduta su un gruppo di cinque amministratori di grandissima esperienza e professionalità, a cominciare dal Presidente che sarà Renzo Lotto, già sindaco di Grisignano per due mandati consecutivi. Al suo fianco ci saranno gli ultimi tre presidenti di Antica Fiera del Soco srl (Nazzareno Carraro, Lorenzo Dainese, Marco Casarotto) e Mauro Roncada, che era vicepresidente del Comitato Comunale Manifestazioni presieduto proprio dall’attuale sindaco Stefano Lain fino al 1999. Allora fu proprio Lain a predisporre la transizione verso il futuro, definendo la creazione del nuovo soggetto giuridico al posto del Comitato (la srl, appunto) deputato alla gestione della grande macchina organizzativa della più antica e partecipata Fiera del Veneto. Sotto l’impulso della società, l’evento era stato protagonista di una crescita costante fino all’improvviso stop causato dall’emergenza Covid, che aveva reso necessario “congelare” la srl per sollevarla dai costi di gestione durante l’inattività e affidarla in via transitoria nelle mani esperte del commercialista Roberto Rea di Vicenza.

«Ringrazio Renzo Lotto e gli altri membri del nuovo CdA per la generosità dimostrata ancora una volta nel mettersi a servizio della comunità, accettando un incarico così complesso che richiederà tutta la loro esperienza e competenza per far sì che la Fiera possa ripartire subito in grande stile – sottolinea il sindaco, Stefano Lain -. Il Comune, l’intera comunità di Grisignano di Zocco e le sue associazioni saranno pronti ad affiancarli e sostenerli con l’entusiasmo e la passione di sempre. L’attesa notizia della ripartenza ha generato grandi aspettative, e tutti insieme faremo il massimo per non deluderle».

Nel giro di pochi giorni saranno riattivati anche gli Uffici della Fiera, in modo da consentire a tutti gli operatori interessati a partecipare di prenotare o confermare la loro presenza: ogni aggiornamento al riguardo sarà reso noto anche attraverso la pagina Facebook e il sito internet ufficiale della manifestazione. «Invitiamo fin d’ora tutti i clienti storici che da tempo attendevano questo momento, ma anche i nuovi che vorranno approfittare di questa storica ripartenza – dichiara il sindaco -. Saranno i protagonisti di un grande evento amato e unico in tutto il Veneto, che non vediamo l’ora di tornare a condividere con tutti i grisignanesi e i nostri visitatori».