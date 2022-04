Anthea Vicenza Volley: trasferta frusinate

Serie A2 femminile, trasferta frusinate per l’Anthea Vicenza Volley: sfida a Sant’Elia Fiumerapido

Domenica alle 17 la squadra di Luca Chiappini – reduce dalla vittoria casalingo contro Altino – sfida l’Assitec nell’ultima giornata d’andata della poule salvezza. La guida al match

VICENZA, 8 APRILE 2022 – Trasferta frusinate per l’Anthea Vicenza Volley, di scena domenica alle 17 a Sant’Elia Fiumerapido (Frosinone) a domicilio dell’Assitec nell’ultima giornata d’andata della poule salvezza di serie A2 femminile. Cheli e compagne sono reduci dalla prima vittoria nella seconda fase centrata sabato scorso tra le mura amiche grazie al 3-1 casalingo contro la Tenaglia Altino Volley, che ha permesso alla squadra di Luca Chiappini di rimanere a stretto contatto con la seconda posizione (spartiacque per la salvezza), occupata dal Club Italia Crai e sempre distante una lunghezza.

Ora un nuovo test, questa volta esterno, con Vicenza chiamata a far bene contro un avversario ostico, come conferma il direttore sportivo biancorosso Mariella Cavallaro. “In queste ultime cinque partite che rimangono – spiega Cavallaro – dobbiamo cercare di ottenere il massimo risultato possibile in ogni impegno. Sappiamo come sia difficile, non possiamo guardare i risultati degli altri campi, ma concentrarci su di noi e sul nostro gioco, confermando le cose buone e cercando di migliorare alcuni aspetti penalizzanti. Per fortuna abbiamo recuperato tutti gli elementi e possiamo giocarcela al completo. A Sant’Elia ci aspetta una partita difficilissima, anche perché giustamente nessuno molla. L’Assitec ci insegue in classifica e sicuramente darà il massimo, ma noi dovremo essere tosti e giocarcela con le nostre armi. Sant’Elia è una squadra esperta e che ha dimostrato di avere un buon gioco, con attaccanti che sanno lavorare bene sulle mani del muro. Dovremo essere attenti soprattutto in difesa, che sabato contro Altino ha lavorato molto bene; inoltre, bisognerà dare il massimo in battuta, oltre a limitare gli errori in attacco”.

L’AVVERSARIO – L’Assitec Sant’Elia è allenata da Emiliano Giandomenico e nella classifica della poule salvezza occupa il quinto posto a braccetto con Aragona a quota 17 punti. Nella seconda fase ha piegato Catania e perso contro Modica e Club Italia, cedendo sabato scorso alle azzurrine a Milano in quattro set combattuti. Nella rosa frusinate ci sono diversi elementi di esperienza come la schiacciatrice Silvia Lotti, l’opposta Emanuela Fiore e la centrale Ylenia Vanni. In casa-Assitec, a presentare la sfida è l’assistente allenatore Matteo Dell’Anna.

“Affrontiamo l’Anthea Vicenza – le sue parole – per l’ultima gara del girone di andata di questa poule salvezza. La partita di Milano, nonostante l’esito negativo dal punto di vista del punteggio, ci ha ridato qualche certezza circa il gioco ed il potenziale che possiamo esprimere. Questa consapevolezza sarà fondamentale per affrontare una squadra come l’Anthea, formazione di assoluta qualità con elementi di valore, un mix tra giocatrici esperte e giovani interessanti. Siamo molto fiduciosi e convinti che tutti daranno il massimo per ottenere un risultato positivo che possa rilanciarci nella corsa alla salvezza. Inoltre giochiamo davanti al nostro pubblico, il cui supporto mai come in questo momento sarà fondamentale per accompagnarci verso la vittoria”.

GLI ARBITRI – A dirigere l’incontro tra Assitec Sant’Elia e Anthea Vicenza Volley saranno il primo arbitro Deborah Proietti e il secondo arbitro Luca Pescatore.

IL TURNO – Questo il programma dell’ultima giornata d’andata della poule salvezza di serie A2 femminile:

Club Italia Crai-Sigel Marsala Volley (rinviata al 7 maggio)

Tenaglia Altino Volley-Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania (domenica ore 14)

Assitec Volleyball Sant’Elia-Anthea Vicenza Volley (domenica ore 17)

Egea Pvt Modica-Seap Dalli Cardillo Aragona (sabato ore 18)

LA CLASSIFICA – Sigel Marsala 38, Club Italia Crai 25, Anthea Vicenza Volley 24, Rizzotti Pallavolo Sicilia Catania 19, Assitec Volleyball Sant’Elia, Seap Dalli Cardillo Aragona 17, Egea Pvt Modica 12, Tenaglia Altino Volley 7.

COPERTURA MEDIA DEL MATCH – La partita sarà trasmessa in diretta sul canale Youtube di Volleyball World (link https://www.youtube.com/watch?v=8xHuH5BZ9UU ).

Nella foto in copertina vicenzafotografia.it, il gruppo dell’Anthea Vicenza Volley

