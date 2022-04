Anthea Vicenza Volley: in campo in Sicilia

Serie A2 femminile, l’Anthea Vicenza Volley anticipa a domicilio della Sigel Marsala

Domani (giovedì) alle 17 la squadra di Luca Chiappini scende in campo in Sicilia nella prima giornata di ritorno della poule salvezza

VICENZA, 13 APRILE 2022 – Anticipo pre-pasquale per l’Anthea Vicenza Volley, che inizia il girone di ritorno della poule salvezza di A2 femminile scendendo in campo domani (giovedì) alle 17 a Marsala per sfidare le padrone di casa targate Sigel nel quart’ultimo appuntamento stagionale. Le siciliane guidano la classifica della seconda fase e sono al riparo da ogni possibile sorpresa in materia di salvezza; discorso ben diverso per le ragazze di Luca Chiappini, a -1 dal secondo posto (ultimo utile per rimanere in A2) e con la rivale Club Italia che deve ancora recuperare una partita.

All’andata, Vicenza mise alle corde le siciliane, cedendo 13-15 al tiebreak dopo aver condotto 12-8 nel quinto e decisivo set. Ora servirà una nuova prestazione di questo tenore, anche per riscattare il ko di domenica a Sant’Elia contro l’Assitec (3-1) e smuovere la classifica per rimanere in carreggiata per l’obiettivo stagionale.

“Marsala – commenta coach Chiappini – ha già dimostrato di essere una squadra strutturata e molto solida; può contare su due attaccanti temibili come l’opposta Okenwa e la schiacciatrice Pistolesi, oltre ad avere due centrali solide in attacco e a muro e una palleggiatrice esperta come Scacchetti. Dovremo giocare al 100% tutte le azioni, sia dal punto di vista tecnico-tattico sia sotto il profilo morale. All’andata la vittoria ci è sfumata al quinto set, dove non abbiamo sfruttato un vantaggio di quattro punti nel finale. Sarà importante cambiare gli adattamenti quando gli avversari prendono le misure”.

L’AVVERSARIO – La Sigel Marsala comanda la classifica con 38 punti ed è allenata dall’ex azzurro Marco Bracci, che fa il punto della situazione alla vigilia. “Negli ultimi tempi – commenta Bracci – abbiamo dovuto far fronte ad una vera e propria emergenza per via di acciacchi accusati dalle atlete con intere settimane svolte non a ranghi completi. Mancando il ritmo partita negli allenamenti con parte della squadra fuori causa, di conseguenza quando arriva la domenica facciamo fatica a carburare nei nostri set iniziali. Da parte nostra ci vuole un momento in più per calarci completamente nella prestazione. Così è stato, ad esempio, nella gara interna con Modica. È un momento della stagione, paradossalmente, in cui la forma cresce nel bel mentre ci misuriamo con le avversarie durante le partite, scambio dopo scambio, set dopo set piuttosto che negli allenamenti in cui non possiamo provare tutti gli approcci e le situazioni tipiche di una partita come ci richiede una così importante competizione”.

GLI ARBITRI – A dirigere l’incontro tra Sigel Marsala e Anthea Vicenza Volley saranno il primo arbitro Giovanni Giorgianni e il secondo arbitro Giorgia Adamo.

ALL’ANDATA FINI’… – Nella sfida d’andata dello scorso 18 marzo a Vicenza, l’Anthea si arrese al tie break. Questo il tabellino dell’incontro.

ANTHEA VICENZA VOLLEY-SIGEL MARSALA 2-3

(25-17, 20-25, 18-25, 25-18, 13-15)

ANTHEA VICENZA VOLLEY: Rossini 18, Piacentini 4, Errichiello 8, Başa 20, Cheli 16, Eze 5, Norgini (L), Caimi, Lodi 4. N.e.: Nardelli, Furlan, Pegoraro. All.: Chiappini L.

SIGEL MARSALA: Scacchetti 4, Pistolesi 22, D’Este 2, Okenwa 12, Ristori 12, Parini 12, Gamba (L), Caserta 9. N.e.: Ferraro. All.: Bracci

ARBITRI: Mesiano e Kronaj

NOTE: Durata 21’, 21’, 22’, 20’, 18’ per un totale di 1 ora 54 minuti di gioco

Anthea Vicenza Volley: battute sbagliate 8, ace 12, ricezione positiva 54% (perfetta 29%), attacco 33%, muri 11, errori 27

Sigel Marsala: battute sbagliate 12, ace 7, ricezione positiva 43% (perfetta 27%), attacco 40%, muri 5, errori 22.

IL TURNO – Questo il programma della prima giornata di ritorno della poule salvezza di A2 femminile.

Sigel Marsala-Anthea Vicenza Volley (giovedì ore 17)

Seap Dalli Cardillo Aragona-Club Italia Crai (sabato ore 20)

Egea Pvt Modica-Tenaglia Altino Volley (domenica ore 17)

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania-Assitec Sant’Elia (sabato ore 15).

LA CLASSIFICA – Sigel Marsala 38, Club Italia Crai 25, Anthea Vicenza Volley 24, Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 22, Assitec Sant’Elia, Seap Dalli Cardillo Aragona 20, Egea Pvt Modica 12, Tenaglia Altino Volley 7. (Marsala e Club Italia Crai una partita in meno).

COPERTURA MEDIA DEL MATCH – La partita sarà trasmessa in diretta sul canale Youtube Volleyball World (link https://www.youtube.com/watch?v=f0t9P0tjOAQ ).

Nella foto vicenzafotografia.it, l’Anthea Vicenza Volley in campo all’andata contro Marsala

