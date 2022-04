Anthea Vicenza Volley anticipo casalingo contro la Tenaglia Altino- Serie A2 femminile

Sabato alle 17 al palazzetto dello sport di Vicenza la squadra di Luca Chiappini affronta le abruzzesi, fanalino di coda della poule salvezza giunta alla terza giornata. La guida al match

Tre punti nel mirino, importanti per riscattarsi e rilanciare il proprio cammino verso l’obiettivo della salvezza. Sabato alle 17 al palazzetto dello sport di Vicenza l’Anthea Vicenza Volley è attesa da un delicato match casalingo contro la Tenaglia Altino Volley, formazione abruzzese avversaria nella terza giornata d’andata della poule salvezza di A2 femminile.

Le biancorosse di Luca Chiappini tengono sempre nel mirino il secondo posto (che garantirebbe la permanenza in categoria), distante un punto nonostante la sconfitta di domenica scorsa sul campo siciliano della Seap Dalli Cardillo Aragona (3-0). Ora Cheli e compagne sono chiamate al riscatto contro una formazione che occupa l’ultimo posto della classifica. Un appuntamento, dunque, da sfruttare per continuare a inseguire l’obiettivo stagionale. Nella giornata di ieri (giovedì), erano arrivate le parole pubbliche del presidente di Vicenza Volley Andrea Ostuzzi, che aveva spronato con decisione staff e giocatrici a un cambio di passo per preservare la serie A nella città del Palladio. Un tentativo di scossa, con la palla che passa ora al campo, giudice supremo tenendo conto che il destino dell’Anthea Vicenza Volley si deciderà in sei partite in poco più di un mese.

L’AVVERSARIO – La Tenaglia Altino Volley è allenata da Paolo Collavini, subentrato a metà febbraio a Luca D’Amico. Nella classifica della poule salvezza, la formazione abruzzese (lo scorso anno in B1 al pari di Vicenza) è ultima con 7 punti, ma nelle ultime tre partite è sempre andata a punti, vincendo nell’ordine contro Ravenna (ultima giornata di regular season nel girone A), perdendo al tiebreak contro Modica (prima giornata della poule salvezza) e piegando domenica scorsa il Club Italia Crai a Lanciano (3-1).

“Finché non si vince realmente – le parole di coach Collavini – finché una squadra non ci crede, si allena a vincere in allenamento, che è la cosa principale, questo noi lo facciamo costantemente ma sicuramente servono punti poi in gara per avere autostima e fiducia. Mi sto accorgendo che l’aria in palestra è cambiata, trovo un atteggiamento diverso. Quella di sabato sarà sicuramente una partita complicata, avremo di fronte giocatrici d’esperienza e quindi dobbiamo fare uno switch immediato rispetto a quello che è successo con il Club Italia e ci siamo allenati a tal proposito. C’è anche da dire che giochiamo in trasferta: in casa abbiamo visto che possiamo fare tanto, ora dobbiamo costruirci una storia fuori”.

GLI ARBITRI – A dirigere l’incontro tra Anthea Vicenza Volley e Tenaglia Altino Volley saranno il primo arbitro Eustachio Papapietro e il secondo arbitro Stefano Chiriatti.

IL TURNO – Questo il programma della terza giornata d’andata della poule salvezza di A2 femminile:

Sigel Marsala-Egea Pvt Modica (domenica ore 17)

Anthea Vicenza Volley-Tenaglia Altino Volley (sabato ore 17)

Club Italia Crai-Assitec Sant’Elia (sabato ore 16)

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania-Seap Dalli Cardllo Aragona (sabato ore 17).

LA CLASSIFICA – Sigel Marsala 35, Club Italia Crai 22, Anthea Vicenza Volley 21, Assitec Volleyball Sant’Elia, Seap Dalli Cardillo Aragona 17, Rizzotti Pallavolo Sicilia Catania 16, Egea Pvt Modica 12, Tenaglia Altino Volley 7.

I BIGLIETTI PER DOMANI – I biglietti per la partita Anthea Vicenza Volley-Tenaglia Altino Volley avranno un prezzo speciale: la società biancorossa, infatti, ha deciso che per tutti gli under 18 è previsto l’ingresso gratuito, così come per diversamente abili e un loro accompagnatore. Per tutti gli altri, è previsto un biglietto ridotto al costo di 5 euro.

Per informazioni e prenotazioni è possibile mandare un messaggio Whats App o inviare un sms al numero 338 8583870 (fino alle 14 di sabato). La biglietteria del palazzetto dello sport di Vicenza aprirà sabato alle 16 per il ritiro dei biglietti prenotati e per la vendita dei tagliandi eventualmente rimasti a disposizione.

Si ricorda che per l’accesso al palazzetto sono obbligatori il Super Green Pass (dai 13 anni in su) e la mascherina FFP2 sempre indossata all’interno, oltre a rispettare il divieto di consumo di cibi e bevande all’interno del palazzetto.

COPERTURA MEDIA DEL MATCH – La partita sarà trasmessa in diretta sul canale Youtube di Volleyball World.

Nella foto vicenzafotografia.it, un time out dell’Anthea Vicenza Volley

www.volley-vicenza.it