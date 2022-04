ANTARTICA

Stravaganti ma seri

Spensierati ma fragili

Colorati ma malinconici

MARTEDÌ 19 APRILE

UH!

IL PRIMO SINGOLO DEL NUOVO PROGETTO DELLA BAND CHE CI PRESENTA UN ALTRO LATO DELLA LORO ORIGINALITÀ E ANTICIPA L’EP DI PROSSIMA USCITA

Torna il mondo colorato degli Antartica! “Stravaganti ma seri, spensierati ma fragili, colorati ma malinconici”. Così si presenta la band, che con questo nuovo singolo, “UH!”, in arrivo martedì 19 aprile, inizia un nuovo percorso presentando un altro lato della sua originalità.

“UH!” – prodotto da heysimo e disponibile in pre-save al link https://ada.lnk.to/UH_pre – è il primo singolo che anticipa l’EP di prossima uscita ed è una canzone che parla della confusione che fa prendere scelte sbagliate e che crea solo paranoie. Il processo di scrittura, a cui hanno partecipato tutti i componenti della band, è stato divertente e liberatorio nei confronti di un overthinking che spesso si fa fatica ad ignorare.

“Benvenuto nel club – commentano gli Antartica – di chi è in combutta con la propria testa che fa rimuginare su ogni minimo errore del passato. Si dice che il tempo dovrebbe guarire ogni ferita ma non passa mai. ‘Uh!’ racconta proprio questa sensazione e noi ti aiuteremo a ribellarti al tuo cervello paranoico”.

Questo brano introduce anche il primo di una serie di personaggi attraverso cui la band ha voluto dare forma alle emozioni che l’hanno ispirata nella stesura dei brani. In particolare la copertina di “UH!”, realizzata da @linda__flowers__, interpreta la situazione descritta nel pezzo: “é come se vivessimo chiusi nella nostra testa, senza avere una percezione reale di ciò che accade intorno a noi. Da fuori ci arriva solo rumore che si accumula e rimbomba dentro al nostro guscio.”

Gli Antartica sono una band di Vicenza, attivi da Settembre 2019. Hanno all’attivo 7 singoli, affermandosi con le ultime due uscite nella playlist editoriali di Spotify “Scuola Indie”. Hanno raggiunto altre playlist importanti come Indie Italia, New Music Friday e Viral Italia con l’uscita del loro singolo “Clinica”, il cui videoclip è stato messo in alta rotazione su MTV per tutto il mese di aprile 2021. Cantano di malinconia quotidiana e col loro sound cercano di unire l’alternative americano all’indie-pop nostrano.

https://www.instagram.com/antartica_chi/