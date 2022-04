ALDA: programma ELoGE

PROMUOVERE IL BUON GOVERNO E LA DEMOCRAZIA

ALDA, con sede a Vicenza, ente accreditato per il programma ELoGE in Croazia, Kosovo e Macedonia del Nord

Democrazia e buon governo sono al centro del programma ELoGE “Label Europeo di Eccellenza della Governance” promosso dal Consiglio d’Europa.

Basato su 12 principi che vanno dalla condotta etica, al corretto svolgimento delle elezioni e alla rappresentanza e alla partecipazione, l’iniziativa punta a migliorare la qualità della governance locale attraverso un percorso strutturato.

In questo contesto, ALDA – Associazione Europea per la Democrazia Locale – è ente accreditato per implementare ELoGE in diversi Paesi.

Come per le precedenti azioni già attuate in Moldavia e Ucraina, a partire da adesso e per i prossimi anni ALDA promuoverà il “Label Europeo” in Croazia, Macedonia del Nord e Kosovo*.

Come ALDA ha già fatto in Moldavia e Ucraina, ciò significa non solo tradurre i parametri di riferimento e adattarli al contesto regionale e/o nazionale, ma soprattutto identificare i comuni che desiderano implementare ELoGE e aiutarli a intraprendere le diverse fasi del Programma.

Queste fasi includono: una prima autovalutazione, un sondaggio tra i cittadini e un questionario indirizzato ai funzionari eletti, tutti volti a valutare la posizione dei comuni per quanto riguarda la conformità con i 12 principi di buon governo democratico.

In base ai risultati ottenuti, e secondo le linee guida del Consiglio d’Europa, ALDA elaborerà un programma specifico e fornirà corsi di formazione per le autorità locali e regionali, per le organizzazioni della società civile e per i cittadini di Croazia, Macedonia del Nord e Kosovo*.

Grazie a questi incontri formativi, diversi stakeholder acquisiranno una conoscenza approfondita dei processi e degli strumenti democratici, consentendo loro l’attuazione dei 12 principi precedentemente menzionati.

Costituita su iniziativa del Consiglio d’Europa, grazie all’esperienza e professionalità maturati in oltre 20 anni di attività, in diversi Paesi Europei, così come nella regione dei Balcani Occidentali, del Caucaso e Nord Africa, ALDA è tra i principali attori promotori del buon governo e dell’autogoverno locale, nonché punto di riferimento per più di 350 soci, e per altre ONG in tema di democrazia partecipativa, ponendosi come ponte tra cittadini e istituzioni.

Email: alda@alda-europe.eu