Confartigianato Vicenza e UniCredit, accordo contro il “caro bollette”

L’accordo, rientrante nel più ampio piano di sostegno della banca da 3 miliardi di euro, ha l’obiettivo di dare alle imprese un sostegno per far fronte ad esigenze di liquidità derivanti dagli aumenti dei prezzi dell’energia

Aiutare le oltre 23.000 imprese artigiane vicentine a fronteggiare i recenti, rilevanti, rincari energetici supportandone le esigenze di liquidità, soprattutto per quei settori maggiormente colpiti dai rincari e che rischiano un’ulteriore compressione del proprio capitale circolante.

“Le imprese stanno vivendo un momento di forti tensioni che può minare la loro tenuta ed esporle a fermi forzati e relative contrazioni di fatturato – commenta Luigino Bari, delegato alle politiche sul credito di Confartigianato Vicenza -. Tra queste c’è il costo dell’energia che non lascia spazio a una serena gestione dell’impresa, per quanto l’imprenditore possa programmare le attività. Da qui la volontà dell’Associazione di trovare soluzioni e iniziative per sostenere i propri soci sul fronte caro bollette”.

Con questo obiettivo UniCredit e Confartigianato Vicenza hanno siglato un accordo finalizzato al sostegno concreto delle migliaia di imprese associate: più nel dettaglio la banca metterà a disposizione una nuova linea di finanziamenti, con importo minimo di 10.000 euro e durata 12 mesi comprensiva di pre-ammortamento fino a 6 mesi, a condizioni agevolate.

L’intervento rientra nella più ampia strategia di UniCredit che ha portato allo stanziamento di un plafond di 3 miliardi di euro per dare supporto alle aziende del Paese impattate dal “caso bollette” e per quelle che devono fronteggiare esigenze straordinarie legate all’attuale situazione dei mercati internazionali.

“L’accordo siglato con Confartigianato Vicenza rafforza la storica collaborazione tra le parti a sostegno del tessuto produttivo vicentino. – dichiara Luisella Altare, Regional Manager Nord Est di UniCredit – In particolare, con quest’iniziativa, UniCredit intende fornire una risposta rapida e concreta alle esigenze delle imprese associate potranno beneficiare di linee di credito dedicate per limitare l’effetto negativo del caro-energia”.

“Con questo ulteriore strumento Confartigianato ribadisce la propria sensibilità e vicinanza alle imprese artigiane. Nell’ultimo periodo sul tema dei costi energetici si sono intensificati appelli, negoziazioni e confronti serrati con enti e istituzioni ad ogni livello dal locale al nazionale – aggiunge Bari -. In quelle sedi abbiamo espresso la nostra preoccupazione per le ricadute, pesanti e deleterie, dei costi energetici invitando i nostri interlocutori a intervenire. È indubbio che stiamo pagando gli errori delle passate scelte politiche ma ora si può, e si deve, cambiare passo”. “Ben vengano quindi anche iniziative come questo accordo con UniCredit che, permettendo di rateizzare il pagamento delle bollette consente alle imprese di continuare a lavorare”, conclude Bari.

Le filiali di UniCredit e le sedi di Confartigianato sul territorio berico sono a disposizione per maggiori dettagli.