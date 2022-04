A4 Holding SpA: lavori varie tratte

Comunicati del 22 aprile 2022

LAVORI IN A4 TRA GRISIGNANO E PADOVA OVEST

In carreggiata est nelle notti di mercoledì 27 e giovedì 28 aprile e da venerdì 29 a domenica 1 maggio 2022

Per lavorazioni di rifacimento pavimentazione lungo l’autostrada A4 Brescia – Padova, tra i caselli di Grisignano e Padova Ovest (dal km. 347+100 al Km 349+500), in carreggiata est (direzione Venezia) si viaggerà su due corsie di cui una a larghezza ridotta nelle notti di mercoledì 27 e giovedì 28 aprile, dalle ore 21.00 alle 6.00 del giorno successivo, e dalle ore 21.00 di venerdì 29 aprile alle ore 24.00 di domenica 1 maggio 2022.

LAVORI IN A4 TRA MONTEBELLO E SOAVE

In direzione Milano nelle notti dal 26 al 28 aprile e dal 29 aprile al 1 maggio 2022 con chiusura dell’area di parcheggio San Lorenzo Ovest

Lungo l’autostrada Brescia Verona Vicenza Padova, per lavori di riparazione giunti del ponte sul torrente Chiampo, in carreggiata Ovest (direzione Milano) tra i caselli di Montebello e Soave (dal km 309+600 al Km 308+900), si viaggerà su una sola corsia di marcia nelle notti di martedì 26, mercoledì 27 e giovedì 28 aprile 2022 dalle ore 21.00 alle ore 6.00 del giorno successivo.

Sempre in A4, per lavori di rifacimento pavimentazione, in carreggiata Ovest (direzione Milano) tra i caselli di Montecchio e Soave (dal km 311+000 al 308+700), si viaggerà su una sola corsia di marcia dalle ore 21.00 di venerdì 29 aprile alle ore 6.00 di sabato 30 aprile 2022. Successivamente i viaggiatori potranno usufruire di due corsie di marcia dalle ore 6.00 di sabato 30 aprile alle ore 24.00 di domenica 1 maggio 2022.

I viaggiatori non potranno inoltre accedere all’area di parcheggio San Lorenzo Ovest dalle ore 18.00 di venerdì 29 aprile alle ore 13.00 di domenica 1 maggio 2022.

LAVORI IN A4 TRA SOAVE E VERONA EST

In entrambe le direzioni nella notte del 26 aprile 2022

Lungo l’autostrada Brescia Verona Vicenza Padova, per lavori di prova d’identificazione dinamica del manufatto Illasi (Km. 294+542) e del manufatto Mezzane (Km 294+103) in entrambe le carreggiate, sia in carreggiata Ovest (direzione Milano) che in carreggiata Est (direzione Venezia) tra i caselli di Soave e Verona Est si viaggerà su due corsie di marcia di cui una a larghezza ridotta nella notte di martedì 26 aprile 2022 dalle ore 24.00 alle ore 3.00 di mercoledì 27 aprile 2022

LAVORI IN A4 TRA SOMMACAMPAGNA E VERONA SUD

In direzione Venezia nelle notti del 26, 27 e 28 aprile 2022

Lungo l’autostrada Brescia Verona Vicenza Padova, per lavori di rifacimento pavimentazione, in carreggiata Est (direzione Venezia) tra i caselli di Sommacampagna e Verona Sud (dal km 313+000 al 308+000), si viaggerà su una sola corsia di marcia nelle notti di martedì 26, mercoledì 27 e giovedì 28 aprile 2022 (dalle ore 21.00 alle ore 6.00 del giorno successivo).

LAVORI IN A4 TRA PESCHIERA E L’INTERCONNESSIONE CON L’A22

In direzione Venezia nelle notti di martedì 26, mercoledì 27 e giovedì 28 aprile e da venerdì 29 aprile a domenica 1 maggio 2022

Lungo l’autostrada Brescia Verona Vicenza Padova, per lavori di rifacimento pavimentazione, in carreggiata Est (direzione Venezia) tra i caselli di Peschiera e l’interconnessione A22 (dal km 268+700 al 272+100), si viaggerà su due corsie di marcia di cui una a larghezza ridotta nelle notti di martedì 26, di mercoledì 27 e giovedì 28 aprile, dalle ore 21.00 alle 6.00 del giorno successivo, e dalle ore 21.00 di venerdì 29 aprile alle ore 24.00 di domenica 1 maggio 2022.

La Società profonderà ogni sforzo al fine di contenere quanto più possibile la durata delle limitazioni.

Per informazioni: https://inviaggio.autobspd.it/.

www.a4holding.it