A4 Holding SpA: lavori previsti nei prossimi giorni

1 – LAVORI IN A4 TRA GRISIGNANO E PADOVA OVEST

In carreggiata est da venerdì 8 a domenica 10 aprile 2022

Per lavorazioni di rifacimento pavimentazione lungo l’autostrada A4 Brescia – Padova, tra i caselli di Grisignano e Padova Ovest (dal km. 347+100 al Km 349+500), in carreggiata est (direzione Venezia) si viaggerà su una sola corsia di marcia dalle ore 21.00 di venerdì 8 alle ore 6.00 di sabato 9 aprile 2022.

Successivamente i viaggiatori potranno usufruire di due corsie regolari di marcia dalle ore 6.00 di sabato 9 aprile alle ore 24.00 di domenica 10 aprile 2022.

2 – LAVORI IN A4 TRA VERONA EST E SOAVE

In carreggiata est nella giornata di sabato 9 aprile 2022

Per lavorazioni propedeutiche alla costruzione della corsia d’emergenza lungo l’autostrada A4 Brescia – Padova nel tratto compreso tra i caselli di Verona Est e Soave (dal km. 291+200 al Km 292+200) si viaggerà su due corsie ridotte di marcia in careggiata est (direzione Venezia) dalle ore 14.00 alle ore 21.00 di sabato 9 aprile 2022.

3 – LAVORI IN A4 TRA MONTECCHIO E SOAVE

In direzione Milano dall’8 al 10 aprile 2022 con chiusura svincoli al casello di Montebello

Lungo l’autostrada A4 Brescia Verona Vicenza Padova, per lavori di rifacimento pavimentazione, in carreggiata Ovest (direzione Milano) tra i caselli di Montecchio e Soave (dal km 313+000 al 308+000), si viaggerà su una sola corsia di marcia dalle ore 21.00 di venerdì 8 aprile alle ore 6.00 di sabato 9 aprile 2022. Successivamente i viaggiatori potranno usufruire di due corsie di marcia dalle ore 6.00 di sabato 9 aprile alle ore 24.00 di domenica 10 aprile 2022.

Inoltre i viaggiatori provenienti da Venezia non potranno uscire al Casello di Montebello e non potranno accedere in autostrada in direzione Milano dallo stesso casello dalle ore 21.00 di venerdì 8 aprile alle ore 13.00 di domenica 10 aprile 2022.

La Società profonderà ogni sforzo al fine di contenere quanto più possibile la durata delle limitazioni.

