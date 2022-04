A.S.Vicenza Basket Femminile: ore 19.30 di sabato 16 pv

A.S.Vicenza Basket Femminile

Vicenza ospita Alpo Villafranca alla vigilia di Pasqua.

Arriva al Palasport una delle grandi del campionato. Alpo è attualmente quinto in classifica a pari merito con Castelnuovo Scrivia; in classifica ha 32 punti, frutto di 16 vittorie e otto sconfitte. Guidata in panchina da Nicola Soave, partita in sordina causa molti infortuni, oggi Alpo Mep Equpaggiamenti Navali VR gode di buona salute. Spicca nel suo roster Sofia Marangoni, proveniente da Campobasso di A1, leader indiscussa della squadra e papabile MVP del campionato. Vicenza si lecca le ferite subite contro Treviso. Inutile nascondere che la sconfitta è stata pesante. Ora il penultimo posto è quasi sicuro e questo significa che nei playout per salvarsi sarà d’obbligo vincere fuori casa. “Dobbiamo onorare il nostro campionato. Ci mancano tre partite, tutte con squadre sulla carta che ci sono nettamente superiori. Ma non dobbiamo assolutamente mollare. Tra poco meno di un mese avrà inizio la lotteria dei playout e allora lì ci giocheremo il nostro destino. Bisogna arrivarci con la giusta carica, la mente sgombra e la preparazione fisica a posto”. Così coach Fabio Ussaggi.

La partita Vicenza – Alpo si disputa alle ore 19.30 di sabato 16 pv. al Palazzetto dello Sport di via Goldoni. Gli arbitri sono Chiara Consonni di Ambivere (BG) e Sara Spina di Milano.

Comunicato Stampa 15 aprile 2022