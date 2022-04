30^ Salita del Costo: terminate le verifiche

Sono 118 con le moderne e 28 con le storiche i piloti che hanno superato le fasi preliminari della gara; 146 in totale, con l’incertezza meteo a tenere banco. Confermata la diretta streaming

Cogollo del Cengio (VI), 1 aprile 2022 – La prima giornata della 30^ Salita del Costo, quella dedicata alle verifiche nella zona industriale di Caltrano, si è svolta all’insegna delle condizioni meteo, caratterizzate da ripetuti scrosci di pioggia a disturbare le operazioni che si sono concluse da poco e al termine delle quali si sono registrate una dozzina di defezioni: sette tra le auto moderne e cinque tra le storiche tra le quali spicca quella del vincitore 2021, Ambroso. Tutti confermati i “big” tra i quali ovviamente, il pensiero principale riguarda la situazione del meteo che comunque dovrebbe migliorare per la giornata di domenica.

Novità confermata di recente, la realizzazione della diretta streaming della gara che verrà curata da Opusmedia e sarà visualizzabile dal canale Facebook “30a Salita del Costo”.

Confermati gli orari di chiusura della strada statale 349 “del Costo” da Bramonte di Cogollo del Cengio fino al nel Piazzale della Vecchia Stazione a Cesuna di Roana, come segue: sabato 2 aprile dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 14.00 alle 18.00. Domenica 3 aprile, dalle ore 7.30 alle ore 16.30.

Come anticipato nei giorni scorsi, l’accesso del pubblico sarà autorizzato in apposite aree dedicate, con gli spettatori che dovranno comunque osservare l’obbligo di mantenere le distanze di sicurezza e di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale specialmente nei pressi delle biglietterie. L’organizzatore raccomanda di rispettare l’ordine e le indicazioni del personale in servizio per garantire un buon svolgimento dell’evento.

Ulteriori informazioni e i documenti di gara al sito web www.rallyclubisola.it

Immagine realizzata da Andrea Zanovello