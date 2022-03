Zanantsika Onlus

IL BILANCIO DELLE VITTIME E DEI DANNI CAUSATI DAI CICLONI EMNATI E BATSIRAI È DEVASTANTE: LA ZANANTIKA ONLUS HA BISOGNO DI AIUTO PER SOSTENERE L’ISTRUZIONE E LE CURE MEDICHE DEI BAMBINI.

In Madagascar si contano i danni del ciclone Emnati che, a metà febbraio, ha causato gravi perdite e alcune vittime sulla costa orientale dell’isola a poco più di due settimane dal primo ciclone Batsirai.

L’associazione Zanantsika Onlus (in lingua malgascia “i nostri figli”) diretta dal vicentino Claudio Zarantonello e Theodille Bao, opera in 14 villaggi della tribù Antaimoro (abitanti del fiume). Vengono aiutati bambini che non frequentano la scuola per difficoltà economiche delle loro famiglie o perché nel luogo dove risiedono non vi era sino ad allora alcuna scuola.

Attualmente, a causa dei consistenti danni alle proprie strutture, l’associazione ha bisogno di aiuto. Vi è la possibilità di contribuire con un versamento economico spontaneo o di provvedere a sostenere per un anno l’istruzione di un bambino. Con una cifra di 65 euro si può aiutare concretamente un bambino provvedendo a coprire il 75% delle spese scolastiche (il 25% è a carico dei genitori), gli stipendi degli insegnanti, la costruzione di edifici scolastici e l’assistenza sanitaria ai bambini bisognosi di cure mediche.

Theodille Bao ci racconta personalmente la situazione attuale dei villaggi in cui opera l’associazione Zanantsika Onlus:

“Le vittime causate dal ciclone Batsirai sono 121, ma fortunatamente tutti i nostri bambini stanno bene. Abbiamo dovuto attendere diversi giorni per avere i dati complessivi dei danni in quanto diverse scuole erano difficili da raggiungere per l’alluvione. Un edificio scolastico è stato distrutto, 29 edifici scoperchiati, di cui 9 completamente; sono 23 le case degli insegnanti da ricostruire, 7 i gabinetti crollati, 113 i banchi da sostituire e 25 lavagne. Sono 239 Le lamiere zincate che servono per rifare i tetti che non sono recuperabili. Il materiale didattico – libri e quaderni nuovi custodito nelle scuole scoperchiate – è quasi completamente inservibile. Le piante dell’Associazione cadute sono 928, soprattutto i banani che ci servivano per preparare la “Pappa Vicenza” da somministrare ai bimbi malnutriti. Purtroppo martedì scorso un nuovo ciclone di nome Emnati ha investito ancor più fortemente il nostro territorio; le raffiche di vento a 148 km/h e l’acqua hanno infierito sugli edifici ancora scoperchiati e ci sono stati ulteriori danni alle scuole e al centro sanitario. I bambini stanno tutti bene. Potete immaginare la nostra apprensione e costernazione per questo nuovo avvenimento. Ci dispiace dovervi dare queste notizie in quanto speravamo già di potervi informare sulla ricostruzione che invece è stata frenata da questo nuovo ciclone. Siamo però felici di darvi la bella e importante notizia che riguarda la solidarietà con la quale tanti di voi hanno prontamente risposto al nostro appello con grande generosità. Sono stati raccolti 44.300 euro. Un risultato insperato che ci ha riconfortato dopo tanti giorni di apprensione per le sorti delle scuole e dell’Associazione. Occorreranno circa 38.000 euro per rimettere in funzione le scuole e il centro sanitario e i restanti 6.300 euro si aggiungono ai 5.000 stanziati da un benefattore per dare sostegno alimentare ai bambini e aiutare le famiglie più indigenti a causa della carestia che si è instaurata nella regione. Lunedì 7 Marzo è iniziata la mensa scolastica straordinaria per oltre 2500 scolari in tutte le nostre scuole e proseguirà per due mesi. Abbiamo assicurato gli insegnanti, i genitori e l’Associazione in Madagascar che grazie a voi le scuole e il centro sanitario riprenderanno presto l’attività e ci hanno detto di ringraziarvi per questo. Un saluto riconoscente da parte nostra per il vostro sostegno. Abbiamo ancora bisogno del vostro aiuto. Chiunque volesse aiutarci può farlo con una donazione a questo link https://gofund.me/d9096f94 oppure fare direttamente un bonifico a: Banca Popolare Etica di Padova, IBAN: IT 13A050 1811 800 0000 15127509, oppure C.C. postale a conto corrente n° 12182317. causale: Erogazione Liberale.

Queste stesse informazioni possono trovarsi sul sito: https://www.zanamad.org/donare/”

Theodille Bao e il Comitato Zanantsika.

Inoltre, nel villaggio di Ampasimanjeva, dove si trova una scuola media che conta circa 150 studenti, è necessario costruire un pozzo per garantire acqua potabile agli abitanti e agli allievi. Il costo per la costruzione si aggira intorno ai 2000 euro. Con una donazione, sarà possibile provvedere anche a risolvere questa situazione.

Info:

antoba82@tin.it, zanamad@alice.it

Telefono : +39 3713193524, +39 3408735916, +39 0444370827.

CHI SIAMO

Zanantsika in malgascio significa “i nostri figli”.

Il mio nome è Theodille Bao e sono originaria del Madagascar, sono sposata con Claudio che ho conosciuto nel mio villaggio dove svolgeva servizio di cooperazione internazionale.

Il primo seme di questa iniziativa è venuto dal contributo dei miei figli che hanno iniziato con l’aiutare una bambina malgascia nel Febbraio ’96, chiedendo ai loro amici, in occasione delle loro feste di compleanno, di portare soldini piuttosto che tanti regalini.

Ha preso l’avvio ufficiale nel marzo 98, con 50 scolari. Nel 2005 viene costituita ufficialmente l’associazione col nome Zanantsika nei villaggi di Odille onlus.

Ringrazio di cuore tutti gli aderenti del Veneto, Emilia Romagna, Piemonte e Toscana che sostengono l’Associazione; senza il loro contributo e il passaparola niente di tutto questo sarebbe stato possibile.

Con Riconoscenza,

Bao Theodille

Il sostegno a distanza è speciale perché…

• Ci consente di aiutare un bambino senza sradicarlo dal proprio ambiente famigliare .

• Ci fa conoscere i problemi della povertà e le realtà dei Paesi Emergenti.

• Ci chiama ad essere protagonisti attivi del gesto solidale e a impegnarci in prima persona.

• Ci stimola ad un nuovo atteggiamento critico verso il consumismo e attento agli sprechi

• Diventa apertura all’altro, attenzione ai suoi bisogni, condivisione in spirito di totale gratuità.

L’Associazione Zanantsika ( in lingua malgascia “i nostri figli”) opera in 14 villaggi della tribù Antaimoro (abitanti del fiume). Sono aiutati bambini che non frequentano la scuola per le difficoltà economiche delle loro famiglie o perché nel luogo dove risiedono non vi era sino ad allora alcuna scuola.

Si desidera evitare un rapporto di puro assistenzialismo per cui si chiede un minimo contributo anche alla famiglia dello scolaro.

Il denaro non viene consegnato ai genitori dei bambini ma gestito dall’Associazione.

I genitori inoltre costruiscono le scuole provvisorie e le abitazioni per gli insegnanti.

Theodille Bao è originaria del territorio, conosce la cultura e i problemi della regione e l’Associazione attua i programmi con la partecipazione della popolazione locale.

Gli aiuti finanziari dei benefattori sono prima depositati presso la filiale Vicentina della Banca Etica e successivamente trasferiti in Madagascar.

Il rinnovo della quota annuale di 65 euro per gli scolari delle elementari e di 80 euro per quelli delle medie e superiori si effettua nel mese di Settembre.

Il nuovo aderente riceve una foto dello scolaro/a. La pagella è consegnata verso il mese di Ottobre . Gli scolari quando sono in grado di scrivere inviano ogni anno una breve scritto di auguri quelli più piccoli un disegno.

Ogni anno ad Altavilla Vicentina si tiene una riunione con gli aderenti che vengono informati delle attività dell’Associazione e della gestione dei contributi ricevuti.

Un sostenitore italiano versa un contributo di 65 euro all’anno per aiutare un bambino.

Questa somma serve:

• A coprire il 75% delle spese scolastiche (il 25% è a carico dei genitori).

• Per pagare gli stipendi degli insegnanti.

• Per la costruzione di edifici scolastici.

• Per l’assistenza sanitaria ai bambini bisognosi di cure mediche.

Cosa Significa “Sostenere Un Bambino A Distanza”?

Vuol dire dare la possibilità ad un bambino di frequentare una scuola, usufruire di un’aiuto alimentare nei mesi di difficoltà e di ricevere assistenza sanitaria in caso di bisogno.

Questa forma di solidarietà permette di aiutare un soggetto senza che questi debba abbandonare la propria famiglia e il contesto sociale in cui è cresciuto. Non si tratta solo di un aiuto economico, ma richiede anche un coinvolgimento attivo: una responsabilizzazione del sostenitore e l’assunzione di un diverso stile di vita coerente con i valori di solidarietà. Per questo viene richiesto un impegno morale e non giuridico.

