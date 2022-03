Vicenza Volley under 19 femminile: missione compiuta

Pallavolo, Vicenza Volley approda in finale regionale under 19 femminile

Le biancorosse di Claudio Feyles e Massimo Canal hanno piegato 3-0 il Terraglio Volley Ftv. Domenica alle 16,30 a Locara (Verona) sfida contro l’Officina Volley Under 19 Red

Missione compiuta per Vicenza Volley, con il sodalizio del presidente Andrea Ostuzzi che raggiunge il traguardo della finale regionale under 19 femminile grazie al 3-0 nella semifinale di martedì vinta 3-0 contro il Terraglio Volley Ftv. Le ragazze allenate da Claudio Feyles e Massimo Canal, dunque, si qualificano per l’epilogo veneto: domenica alle 16,30 a Locara di San Bonifacio (Verona), sfida contro l’Officina Volley Under 19 Red.

“Abbiamo offerto – commenta Feyles – una bella prestazione di squadra, ottenendo una buona vittoria. Alla riga del totale, abbiamo commesso pochi errori, quasi tutti nel primo set dove siamo partiti un po’ contratti e gli avversari ci hanno messo in difficoltà. Successivamente, abbiamo preso sicurezza in attacco e nei due parziali successivi non c’è stata partita. Non era facile affrontare una gara così importante dopo la delusione della finale persa in under 18, ma in molte ragazze ho visto il giusto atteggiamento e voglia di fare; questo ha sicuramente contribuito alla vittoria finale. Domenica avremo un’altra finale, questa volta regionale, contro un avversario molto forte; sono però fiducioso che, mantenendo la serenità e la determinazione viste contro Terraglio e in tante altre occasioni, potremo dire la nostra”.

VICENZA VOLLEY-TERRAGLIO VOLLEY FTV 3-0

(25-22, 25-15, 25-15)

VICENZA VOLLEY: Grecea, Roviaro, Del Federico, Tavella, Banu, Munaron, Fiocchi, Dinelli, Furlan, Ostuzzi (L), Guerriero (L). N.e.: Dal Cero, Barbera, Bertollo. All.: Feyles-Canal

TERRAGLIO VOLLEY FTV: Dall’Asta, Casarin, Morsego, Berto, Brianese, Girardi, Franzoi, Busetto, Andriolo, Favaro, Masiero (L), Sbeghen (L). All.: Treggia

ARBITRI: Bronzati e Spiazzi

Nella foto di copertina, la formazione under 19 femminile di Vicenza Volley con il presidente Andrea Ostuzzi (a sinistra)

www.volley-vicenza.it