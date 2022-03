Vicenza Volley: soddisfazioni per il vivaio

Pallavolo, week end di soddisfazioni per il vivaio di Vicenza Volley

Tre punti d’oro in chiave salvezza per le giovani biancorosse in B2; pass per le semifinali regionali in under 19. Semaforo rosso in serie C

Week end di soddisfazioni per il vivaio di Vicenza Volley, protagonista su più fronti. Partendo dall’alto, tre punti d’oro in chiave salvezza in B2 per le giovani biancorosse allenate da Claudio Feyles e Massimo Canal, che rimontano l’Igevo Verona imponendosi 3-1 in trasferta e salendo a quota 18 punti.

“E’ stata una vittoria importante – commenta coach Feyles – per la classifica e per come si era messa la gara, visto che eravamo sotto 1-0 e 14-7 con l’Igevo perfetta al servizio, in difesa e in contrattacco. Dopo aver mescolato le carte già a inizio secondo set, punto a punto siamo riusciti a recuperare il divario e dar vita a un finale di parziale molto intenso dal punto di vista agonistico, seppur con qualche imprecisione da entrambe le parti, vincendolo meritatamente 28-30. Nel terzo set ci sono stati continui capovolgimenti di fronte, poi nel finale abbiamo avuto il merito di azzerare gli errori spuntandola 22-25. Nella quarta frazione eravamo più sciolti, abbiamo continuato a mettere pressione già dal servizio, muro e difesa hanno funzionato al meglio e tutte le attaccanti sono andate a terra con regolarità. Le ragazze sono state molto brave a uscire dalle difficoltà; abbiamo avuto due settimane difficili ed è normale che tutto non venga come sapremmo fare in condizioni ottimali, ma a questo abbiamo sopperito con la testa e con il carattere”.

In serie C femminile, invece, la formazione allenata da Igor Guidotto ha ceduto 3-0 in casa contro Vigò Volley. “Abbiamo avuto un approccio sbagliato – commenta Guidotto – contro una squadra ordinata; ci sono mancati agonismo e cattiveria, si salvano pochi aspetti del gioco. Si poteva e si doveva fare di più, invece abbiamo offerto una brutta prestazione nel complesso, compiendo due passi indietro rispetto alle ultime prestazioni”.

Infine, netto successo per l’under 19 nei quarti di finale regionali grazie al 3-0 contro il Sant’Angelo. Per Vicenza Volley, tutto facile con una superiorità tecnica e fisica mostrata nei confronti delle avversarie. Domenica alle 18,30 al liceo Quadri semifinale casalinga contro il Terraglio Volley Ftv.

Risultati

Serie B2 femminile girone E:

IGEVO VERONA-VICENZA VOLLEY 1-3

(25-16, 28-30, 22-25, 16-25)

VICENZA VOLLEY: Grecea 13, Dal Cero 2, Del Federico 5, Tavella 12, Banu 12, Bertollo 5, Barbera, Furlan 17, Munaron 4, Andreatta (L). N.e.: Fiocchi, Ostuzzi (L). All: Feyles-Canal

ARBITRI: Prenner e Crivellaro

Serie C femminile:

VICENZA VOLLEY-VIGO’ VOLLEY 0-3

(12-25, 20-25, 18-25)

VICENZA VOLLEY: Consagra 2, Barbera, Dinelli 13, Piovan 7, Jotov 1, Roviaro 4, Seck 2, Toro 2, Guerriero (L). All.: Guidotto

VIGO’ VOLLEY: Baratto, Rettore, Maschera, Zanatta, Rampazzo, Bordin, Colombina, Magnasco, Piovan, Fornea, Pierangelo (L), Belluco (L). All.: Piras-Belardinello

ARBITRO: Liviero

Under 19 femminile:

VICENZA VOLLEY-G.S. SANT’ANGELO 3-0

(25-7, 25-16, 25-11)

VICENZAVOLLEY: Piovan, Del Federico, Barbera, Grecea, Dal Cero, Bertollo, Munaron, Consagra, Furlan, Banu, Tavella, Guerriero (L), Ostuzzi (L). All.: Feyles-Canal

SANT’ANGELO: Sassi, Bertoldo, Bragagnolo, Fabian, Ruffa, Malerba, Grasso, Fratamia, Porzionato, Carraro, Nalesso, Zanella (L), Falcon (L). All.: Conte

ARBITRO: Gardina

Nelle foto, le formazioni di B2 e under 19 di Vicenza Volley vittoriose

