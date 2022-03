Vicenza Volley qualificato alla finale territoriale under 18 femminile

Pallavolo – Le giovani biancorosse hanno superato 3-0 Bassano nella semifinale e domenica contenderanno il titolo al Torri

Prosegue il cammino della formazione under 18 femminile di Vicenza Volley, fresca della conquista della finale territoriale. Mercoledì sera, infatti, le giovani biancorosse allenate da Claudio Feyles e Igor Guidotto hanno superato 3-0 l’Agb Tigers Bassano, conquistando il pass per la finale che si disputerà domenica proprio a Bassano del Grappa (ore 17,30) contro l’Us Torri.

“Come accaduto negli altri due scontri stagionali – osserva coach Feyles – la vittoria è stata netta con un primo set dominato, un secondo con un recupero importante dal 14-21 al 23-21 e vinto ai vantaggi, poi un terzo gestito in tranquillità. Ora in finale ci attende il Torri, detentore del titolo under 17 della scorsa stagione e dunque favorito per la vittoria. In stagione regolare, però, ha regnato l’equilibrio con un doppio tie break (uno vinto per parte), quindi a mio avviso l’esito della finale dipenderà molto dall’approccio alla gara e dalla cura dei particolari”.

VICENZA VOLLEY-AGB TIGERS BASSANO 3-0

(25-10, 26-24, 25-18)

VICENZA VOLLEY: Del Federico, Grecea, Dal Cero, Bertollo, Dinelli, Piovan, Roviaro, Banu, Tavella, Andreatta (L), Guerriero (L). N.e.: Barbera, Seck. All.: Feyles-Guidotto

AGB TIGERS BASSANO: Carraro, Lunardon, Canevaro, Sgarbossa, Bordignon, Bonotto, Tosin, Petucco, Bonotto, Garbo (L). All.: Garbo

ARBITRO: Inzaina

Nella foto, l’esultanza della formazione under 18 femminile di Vicenza Volley, qualificata per la finale territoriale di categoria

