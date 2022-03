Serie A2 femminile girone B, Vicenza Volley e Katarina Pavicic: risoluzione consensuale del contratto

La società del presidente Andrea Ostuzzi ringrazia e augura l’in bocca al lupo per il futuro alla schiacciatrice croata classe 1999

Vicenza Volley comunica la risoluzione consensuale del contratto con la giocatrice Katarina Pavicic. La schiacciatrice croata classe 1999 era arrivata in estate nel sodalizio biancorosso, reduce dalla promozione dalla B1 all’A2 femminile.

“Katarina – le parole del presidente Andrea Ostuzzi – ha fornito un valore aggiunto al gruppo che quest’anno ha affrontato per la prima volta il difficile campionato di A2, contribuendo al nostro cammino chiuso in stagione regolare con 20 punti e con all’orizzonte i play out da disputare. Nelle ultime partite si è messa a disposizione all’occorrenza nel ruolo di opposto e abbiamo deciso di assecondare una sua richiesta personale. A lei vanno i ringraziamenti della società per questi mesi trascorsi insieme e l’in bocca al lupo per il futuro”.

Nella foto vicenzafotografia.it, Katarina Pavicic in maglia Anthea Vicenza Volley

www.volley-vicenza.it

