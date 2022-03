Vicenza Volley campione territoriale under 19 femminile

A Sandrigo vittoria in tre set delle ragazze di Claudio Feyles e Massimo Canal nella finale contro le padrone di casa

Domenica di festa per Vicenza Volley, che ha celebrato il titolo territoriale under 19 femminile grazie al 3-0 conquistato nella finale contro il Volley Sandrigo disputata sul campo della compagine avversaria. Primo parziale combattuto, secondo a senso unico per la squadra di Claudio Feyles e Massimo Canal, poi tornata un po’ in parziale difficoltà nella terza frazione, chiusa comunque 22-25. Entrambe le formazioni approdano alla fase regionale.

“Arrivavamo – commenta coach Feyles – all’appuntamento della finale provinciale under 19 non in perfette condizioni e con numerose assenze. Nonostante questo, siamo riusciti a vincere in tre set, con solo qualche sbavatura nell’inizio del primo set figlia di un po’ di tensione e poi nel terzo parziale a causa di un eccessivo rilassamento dopo aver vinto il secondo 25-8. Tutte le ragazze disponibili sono state coinvolte e hanno contribuito al successo; il pensiero va anche a chi non ha potuto esserci ma ha partecipato a tutto il percorso che ha portato alla finale. Ora ci attendono due settimane importanti per il prosieguo della stagione tra semifinale territoriale under 18 e quarti di finale regionali under 19. Lavoreremo per recuperare tutte le atlete e farci trovare pronti”.

La finale territoriale ha ricordato la figura di Ezio Boeche, tecnico vicentino prematuramente scomparso dopo una lunga malattia. “Ezio – il pensiero del Volley Sandrigo in occasione della consegna della targa a suo ricordo – è stato nostro tecnico e direttore sportivo per diversi anni, un grande allenatore che alla nostra società ha fatto raggiungere lo storico traguardo della prima promozione in serie C femminile. Rimarrà sempre nei nostri cuori, così come i due splendidi ragazzi, i suoi figli Mattia e Francesco, che tanto hanno giocato in queste gradinate durante le partite, coccolati e amati da tutti i genitori delle nostre atlete”.

Anche Vicenza Volley ha contribuito al sentito ricordo della figura di Ezio Boeche attraverso le parole di Mariella Cavallaro (direttore sportivo dell’Anthea Vicenza Volley), che ha aggiunto la dedica del presidente Andrea Ostuzzi e del sodalizio biancorosso per omaggiare la memoria di una persona che tanto ha fatto per la pallavolo del territorio.

Finale territoriale Under 19 femminile:

VOLLEY SANDRIGO-VICENZA VOLLEY 0-3

(18-25, 8-25, 22-25)

VICENZA VOLLEY: Consagra, Barbera, Bertollo, Munaron, Dinelli, Piovan, Dal Cero, Roviaro, Ostuzzi (L), Andreatta (L), Tavella, Banu, Guerriero. All.: Feyles-Canal

Nelle foto in copertina le ragazze di Vicenza Volley con la maglia di campionesse territoriali

• Il libero di Vicenza Volley Giulia Ostuzzi con Mattia (a sinistra) e Francesco (a destra), figli di Ezio Boeche

