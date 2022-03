Vicenza, Viale Armando Diaz: incidente tra un’auto e un furgone

Alle 14:45 di venerdì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Viale Armando Diaz a Vicenza per un incidente tra un’auto finita contro un furgone dopo essere letteralmente volata al di là del cordolo di cemento, finendo frontalmente contro un furgone: due feriti. Coinvolta di striscio un’altra auto. I pompieri arrivati dalla vicina sede, hanno messo in sicurezza i mezzi ed utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici estratto dalla Toyota Yaris il passeggero e l’autista, che sono stati presi in cura dal personale sanitario del SUEM, stabilizzati e trasferiti in ospedale. Illeso l’autista del furgone cassonato. Sul posto i carabinieri e la polizia locale per deviare il traffico ed eseguire i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.