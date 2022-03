Vicenza: “Unico – Il Mercato del Fatto a Mano” con Non ho l’età sabato 12 marzo

L’associazione “Non ho l’età” insieme all’assessorato alle attività produttive” propone due appuntamenti nel fine settimana.

Sabato 12 marzo arriva Unico in piazza dei Signori

Domenica 13 marzo torna il Mercato dell’antiquariato in tutto il centro storico

Unico – Il Mercato del Fatto a Mano con tante idee creative

Sabato 12 marzo, dalle 9.30 alle 19.30, in piazza dei Signori si svolgerà “Unico – Il Mercato del Fatto a Mano”, organizzato da Non ho l’età in collaborazione con l’assessorato alla attività produttive.

La manifestazione, che esalta il fatto a mano, il remake, la creatività e l’originalità, propone una nuova forma di slow shopping che incuriosisce, con 50 espositori-creativi provenienti dal nord Italia.

Con l’arrivo della primavera, gli artigiani di Unico presentano le loro nuove creazioni, esaltando i materiali naturali, proponendo piccole produzioni uniche o a tiratura limitata, rinnovando la tradizione artigianale. Dai piccoli personaggi “meccanici” di Thinkup UpCycle Stuff, alle ceramiche di R&S ceramica pop che reinterpretano le proposte della celebre produzione di Nove, alle creazioni green di Martini Fiori, i visitatori potranno scoprire infinite occasioni tra sorprese, arte e sostenibilità ispirate dall’idea di una quotidianità bella e a impatto zero.

A “Unico- Il Mercato del Fatto a Mano” si possono trovare articoli di sartoria creativa e artigianale, accessori particolari, piccole e grandi sculture da indossare o da portare a passeggio, idee colorate per bimbi, oggetti originali e ricercati per la casa, gioielli materici, oggetti realizzati grazie al riciclo creativo ed artistico.

È sempre attivo lo shop on line www.unicofattoamano.it.

In caso di maltempo la manifestazione verrà annullata.

Per tutte le informazioni: www.unicofattoamano.it / info@unicofattoamano.it / 3496410654

Fonte Comune di Vicenza