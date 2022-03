Vicenza: torna il Mercato dell’antiquariato domenica 13 marzo

L’associazione “Non ho l’età” insieme all’assessorato alle attività produttive” propone due appuntamenti nel fine settimana.

Domenica 13 marzo torna il Mercato dell’antiquariato in tutto il centro storico

Mercato dell’antiquariato

Domenica 13 marzo a Vicenza si rinnova l’atteso appuntamento con il Mercato dell’antiquariato del vintage e del collezionismo.

In piazza dei Signori, piazzetta Palladio, contra’ Garibaldi, contra’ Cesare Battisti, piazza Duomo, piazza Castello, piazzale De Gasperi e in viale Roma, torneranno gli espositori di “Non ho l’età”, organizzato dall’omonima associazione in collaborazione con l’assessorato alle attività produttive del Comune di Vicenza.

Durante la giornata di domenica 13 marzo in viale Roma il pubblico troverà anche una piacevole area ristoro e la manifestazione A.A.A. – Arte Arredo Allestimenti dedicata all’artigianato e al remake.

Torna anche il punto della prevenzione “Alimentare la salute”. Questa volta la LILT Sezione di Vicenza distribuisce uno degli alimenti più importanti della dieta mediterranea, un olio super-buono prodotto nel veronese.

Nell’esedra di viale Roma, i volontari della LILT assieme agli Alpini del Gruppo Borgo Casale distribuiranno olio dalle 10, fino ad esaurimento delle scorte. Il ricavato andrà a sostenere un progetto dell’associazione.

In occasione del mercato dell’antiquariato il Museo diocesano di Vicenza propone la visita all’area archeologica della cattedrale, condotta da un archeologo: appuntamento alle 14 e alle 15.30. Prenotazione obbligatoria: 0444226400, museo@vicenza.chiesacattolica.it. Costo 8 euro.

In caso di maltempo la manifestazione verrà annullata. Le visite all’area archeologica della cattedrale si svolgeranno con qualsiasi tempo.

Per tutte le info www.antiquariatovicenza.it / info@antiquariatovicenza.it / 3496410654

Fonte Comune di Vicenza