Vicenza Teatro San Marco

SABATO 12 MARZO 2022 ore 17:00 – LO SCRIGNO DELLA FANTASIA

Regia: Luisa Vigolo

Compagnia: Gruppo Teatrale La Giostra



Sinossi:

C’era una volta uno scrittore, che aveva ricevuto l’incarico di scrivere una Storia ma non riusciva a trovare un’idea abbastanza originale. Se ne stava seduto alla sua scrivania circondato da fogli di carta appallottolati sparsi un po’ dappertutto ma in quanto a idee, niente! la sua mente era vuota.

Per il povero scrittore non c’era molto da fare la sua razionalità, il suo essere con i piedi per terra aveva inaridito la sua mente e non c’era rimasto più un briciolo di fantasia.

Ma per fortuna, il buon Mago Merlino,vedendo la tragica situazione decide di aiutare lo scrittore, perché senza la Fantasia il suo mondo rischia di essere inghiottito dal nulla.

Dal grande libro delle magie il mago, fa uscire antiche formule magiche e con esse richiama i personaggi del mondo delle favole e grazie ad un magico Scrigno, tutti insieme proveranno a dar vita ad una Storia che possa salvare il mondo della Fantasia.

