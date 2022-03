Vicenza, sezione Volanti U.P.G.S.P.: denuncia in stato di arresto per tentato furto

Denuncia in stato di arresto per tentato furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Alle ore 18:15 circa di ieri, personale della Sezione Volanti di questo U.P.G.S.P. interveniva in Via Boselli a seguito di segnalazione al 113 pervenuta da un cittadino il quale riferiva di aver notato un uomo che, all’interno della propria abitazione, vi si era introdotto illecitamente per poi nascondersi dopo l’azionamento del sistema di allarme.

Scoperto dai proprietari, minacciava uno di loro brandendo un bastone di ferro con il quale riusciva ad allontanarsi dall’ingresso della abitazione.

Le Volanti allertate giungevano dopo pochissimo sul luogo della segnalazione intercettando un soggetto corrispondente alla descrizione il quale, cercando di nascondersi in una delle stanze dell’immobile, veniva individuato dagli Agenti e immobilizzato.

L’uomo, cittadino della Guinea, dopo aver simulato atti anticonservativi, ingaggiava una colluttazione con gli Operatori di Polizia costringendoli ad utilizzare lo spray in dotazione.

Una volta messo in sicurezza, il soggetto veniva sottoposto ad una accurata perquisizione che consentiva di rinvenire, nella sua disponibilità, anche altri oggetti utilizzati verosimilmente per lo scasso ad alcune chiavi, forse di altri immobili.

Condotto negli uffici di Viale Mazzini, veniva pertanto tratto in arresto per tentato furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Al termine delle procedure di rito, veniva tradotto presso la Casa Circondariale di Vicenza e posto a disposizione della Autorità Giudiziaria.

* “Si rappresenta che la misura è stata adottata di iniziativa da parte dell’Ufficio procedente e che per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe”.