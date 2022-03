Vicenza Santa Croce Bigolina: in dirittura d’arrivo i lavori di riqualificazione dei marciapiedi

Proseguono gli interventi in altre zone della città per un investimento complessivo di 150 mila euro

Sono in fase di conclusione i lavori di asfaltatura dei marciapiedi nel quartiere di Santa Croce Bigolina. A darne l’annuncio questa mattina, in occasione di un sopralluogo in via Salvemini, sono stati il sindaco Francesco Rucco e l’assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi.

“Continuano gli interventi su strade e marciapiedi nei quartieri – ha affermato il sindaco Francesco Rucco – A Santa Croce Bigolina abbiamo lavorato, a partire dallo scorso 23 febbraio, in via Salvemini, via De Nicola, via Vanoni e via Bonomi. Il bilancio 2022 è quello in cui abbiamo più investito su strade e marciapiedi mettendo circa 4,5 milioni di euro. Ridiamo così dignità a Santa Croce Bigolina e un segnale significativo a tutti i quartieri”.

“Si tratta – spiega l’assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi – di una serie di interventi, realizzati con Amcps, puntuali e mirati a sistemare le maggiori criticità dei marciapiedi, come l’asfaltatura, l’alzamento in corrispondenza delle fermate dell’autobus o l’abbassamento per eliminare le barriere architettoniche. In Riviera Berica abbiamo infatti deciso di fare una serie di interventi pesanti, in sinergia con V-reti e Viacqua, per risolvere innanzitutto i problemi legati ai sottoservizi, introdurre poi il nuovo sistema di illuminazione pubblica e quindi ripristinare laddove necessario i marciapiedi”.

In via G. Salvemini, via E. De Nicola, via E. Vanoni è stata realizzata la fresatura del tappeto bitumato esistente, la pulizia del piano di posa, la spruzzatura di emulsione bituminosa e la stesura di una nuova pavimentazione in asfalto per marciapiedi, previa sistemazione del sottofondo esistente con interventi puntuali di riparazione e risagomatura dello stesso.

In via Bonomi, dove il grado di ammaloramento riscontrato era elevato, si è proceduto con un intervento di rifacimento completo del marciapiede attraverso la realizzazione di un nuovo massetto in calcestruzzo con rete elettrosaldata.

Qui gli interventi sono stati realizzati in coordinamento con Tim che doveva posare un cavidotto per la fibra.

Successivamente i lavori di riqualificazione dei marciapiedi si sposteranno in strada del Tormeno, Riviera Berica, via G. Pecori Giraldi, via Monte Sabotino, via Brigata Toscana e via L. Da Ponte.

Gli interventi di manutenzione dei marciapiedi, curati dal servizio Infrastrutture e gestione urbana, per una spesa complessiva di 150 mila euro, vanno ad aggiungersi ad ulteriori lavori conclusi recentemente da Amcps in tratti di via Maganza, via Goito, via Medici, via Gramsci-Einaudi e via Corelli.

Su tutti gli interventi sono stati attuati lavori di eliminazione della barriere architettoniche presenti. A breve saranno, inoltre, appaltati altri lavori sui marciapiedi cittadini secondo quanto previsto dal piano di eliminazione delle barriere architettoniche (Peba), progetto da 200 mila euro; gli interventi prenderanno il via indicativamente entro aprile.