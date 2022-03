Vicenza: premiate tre proposte di riqualificazione di piazzetta Santi Apostoli e due soluzioni per via Prati e per via Fabiani. Assessore Celebron: “Ottimi modelli metodologici per la concertazione”

Due piazze collegate da un’area totalmente pedonale in cui i cittadini si riappropriano di uno spazio urbano ora sostanzialmente occupato dai posti auto: così il progetto primo classificato del concorso di idee “Centralità urbane” ha immaginato il contesto di piazzetta Santi Apostoli, contra’ Santi Apostoli e piazzola San Lorenzo.

La proposta, formulata dagli architetti Jacopo Agnolazza e Giovanni Gualdrini di Milano, si è aggiudicata il primo premio del concorso perché, più delle altre, ha centrato l’obiettivo della call for ideas lanciata dall’assessorato alla mobilità nei mesi scorsi. La richiesta, infatti, era proporre soluzioni che aumentassero la sicurezza urbana e la qualità della vita di uno dei 23 siti individuati dall’amministrazione, nell’ottica di una “città a 15 minuti” in cui tutti i servizi siano a disposizione dei cittadini ad una distanza massima di un quarto d’ora in bicicletta o a piedi.

“Quello che ci interessava – precisa l’assessore alla mobilità Matteo Celebron – era soprattutto raccogliere dai professionisti spunti metodologici e buone pratiche di progettazione che diventassero modelli per soluzioni da concertare con i residenti e le associazioni di categoria interessate in contesti con caratteristiche simili. Tutti i lavori premiati ci saranno d’aiuto anche nell’ambito del Piano urbano della mobilità sostenibile che prevede, appunto, la ridefinizione di spazi urbani nell’ottica della rigenerazione per ripensare la Vicenza di domani”.

La proposta prima classificata prevede nelle due piazzette un’area ping pong e uno spazio libero per le attività temporanee, collegati da un disegno in pianta che diventa una pista per il gioco dei bambini. Una lunga seduta può accogliere spettatori di una manifestazione, altre sedute favoriscono momenti di aggregazione. Aiuole, fontane, rastrelliere per le biciclette completano l’arredo urbano. E’ prevista la colorazione reversibile dell’asfalto che abbraccia non solo l’area di progetto, ma anche la vicina fermata del trasporto pubblico che viene così integrata in un sistema unitario.

Sul medesimo ambito di piazzetta Santi Apostoli hanno lavorato e hanno ottenuto una speciale menzione l’architetto Michael Silvestri di Vicenza e il gruppo formato dall’architetto ingegnere Gaetano e dagli architetti Eugenio e Marta Matteazzi e Giulia Comin di Vicenza.

Secondo classificato, con una proposta per la riqualificazione di via Prati, è stato il gruppo formato dall’ingegnere Grazia Bruna Albano e dagli architetti Grazia Albano e Lidia De Pinto di Matera.

Si è classificato terzo con una proposta per via Fabiani, nel tratto tra via Marani e via Gamba, l’ingegnere Orlando Candeloro di Vicenza.

Il concorso ha previsto un premio di 2500 euro per il primo classificato, di 1500 euro per il secondo e di 1000 euro per il terzo.