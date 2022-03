Vicenza: parchi e giardini, recupero aree cittadine

Parchi e giardini storici, prosegue l’iter per il recupero delle tre aree cittadine con i fondi del Pnrr

La giunta ha approvato i progetti di fattibilità del parco di villa Guiccioli e del giardino Salvi e il progetto definitivo del giardino del Teatro Olimpico

Prosegue l’iter per la candidatura al bando di finanziamento Pnrr dei progetti di recupero e valorizzazione di tre aree verdi della città: il giardino del Teatro Olimpico, il parco di villa Guiccioli e il giardino Salvi.

Questa mattina la giunta ha approvato i progetti di fattibilità dei lavori di riqualificazione del parco storico di villa Guiccioli e del giardino Salvi e le relative domande di finanziamento al bando Pnrr del Ministero della cultura. Entrambi i progetti hanno un importo di 2 milioni di euro ciascuno.

Per quanto riguarda il giardino del Teatro Olimpico, la giunta ha approvato il progetto definitivo dei lavori di riqualificazione, conservazione e valorizzazione per un importo di 850 mila euro.

“Tutti i progetti mirano ad elevare gli standard di gestione, manutenzione, sicurezza ed accoglienza delle aree – spiega l’assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi –, contribuendo al miglioramento dell’offerta culturale e di servizi e della qualità della vita di cittadini e fruitori dei tre parchi. Gli investimenti previsti perseguiranno, inoltre, gli obiettivi della tutela della natura, della biodiversità e delle infrastrutture verdi con dirette e positive ricadute ambientali per tutti”.

Parco di villa Guiccioli

Le priorità di intervento del progetto di restauro e valorizzazione del parco di villa Guiccioli sono rappresentate dalla riqualificazione dell’area in tutti i suoi aspetti: componente vegetale e disegno del giardino, parte architettonica e scultorea, impiantistica, sicurezza e accessibilità, valorizzazione e comunicazione. È previsto il recupero totale del parco, compreso il versante delle ex serre.

Con riferimento alla componente vegetale e al disegno del giardino, verranno valorizzati i grandi alberi del parco e del bosco, sarà realizzato un palcoscenico vegetale con siepi sempreverdi attorno agli spazi museali esterni, verrà messo a dimora un sistema di roseti ornamentali all’ingresso dell’area, saranno sostituite le piante abbattute a seguito del maltempo e messe a dimora nuove essenze autoctone mediante un esteso piano di rinnovo forestale. Sarà seminato un prato fiorito perenne e realizzato un piccolo brolo con piante da frutto tipiche nel pendio a sud. Inoltre, saranno collocate in via sperimentale alcune casette di nidificazione dei pipistrelli, utili al controllo della zanzara tigre, e realizzato un sistema di difesa dei versanti.

Per quanto riguarda la componente architettonica e scultorea, sono previsti interventi di risanamento conservativo e consolidamento strutturale delle ex serre del parco con nuove dotazioni impiantistiche, tra cui pannelli solari e cisterne per il recupero dell’acqua piovana. Sarà mantenuta la destinazione d’uso originaria di piccolo vivaio pubblico per specie da seme.

Con riferimento alla componente impiantistica, l’anfiteatro all’aperto sarà dotato di nuovi impianti acustici e di illuminazione scenica a led colorati. Saranno predisposte colonnine di ricarica per auto e bici elettriche per la sosta nei pressi del museo e il parco sarà dotato di rete wi-fi.

Per quanto la sicurezza e l’accessibilità dell’area, sarà ridisegnato il parapetto dell’affaccio del giardino su viale X Giugno mentre le ex serre, una volta riqualificate, saranno delimitate da una cancellata. Inoltre, sarà sostituito l’impianto di intrusione perimetrale del museo, attualmente datato; sarà rinnovato l’auditorium interno con pedana per le persone con disabilità e saranno installati punti luce nei punti strategici del parco.

Infine, per quanto riguarda l’aspetto della valorizzazione del sito, il museo sarà dotato di ausili alla visita sia per gli spazi espositivi che per le visite didattiche al parco, saranno utilizzati pannelli informativi e gli alberi segnalati con cartellini didattici. Sarà definita una convenzione con le associazioni degli Alpini, dei Fanti e dei reduci di guerra per le iniziative culturali e storiche.

Giardino Salvi

Anche per quest’area, è prevista la valorizzazione del giardino vero e proprio in tutti i suoi aspetti.

Sarà riqualificata la Roggia Seriola con il consolidamento delle sponde e il miglioramento del regime idraulico e con la realizzazione del tracciato della Roggia secondo il percorso storicamente noto, a partire da porta Santa Croce. Inoltre, sarà recuperata una porzione dell’edificio dell’ex padiglione di Levante dell’ex Fiera campionaria per ospitare la sede del personale dedicato alla vigilanza e piccola manutenzione ed i servizi.

Nel dettaglio, per quanto riguarda la componente vegetale e il disegno del giardino, verranno valorizzati i grandi alberi presenti e realizzato un palcoscenico vegetale con siepi sempreverdi lungo i percorsi. Verrà rinnovato il roseto didattico e saranno sostituite le piante abbattute a seguito del maltempo o vetuste. Saranno riqualificate le aiuole, valorizzata la passeggiata lungo la Roggia attraverso il rifacimento dei parapetti e il risanamento delle sponde, riqualificata la pavimentazione dei percorsi pedonali. Fondamentale è la riqualificazione e rifunzionalizzazione idraulica della Roggia Seriola esternamente al giardino, al fine di dismettere gli attuali impianti di adduzione delle acque, ormai vetusti e non più funzionali.

Per quanto riguarda la componente architettonica e scultorea, la porzione di testa dell’ex padiglione di Levante dell’ex Fiera campionaria verrà recuperata per ospitare la sede del personale dedicato alla vigilanza e piccola manutenzione ed i bagni pubblici. Saranno oggetto di interventi di pulizia le 18 statue presenti nel giardino mentre si provvederà al risanamento strutturale dei 27 pilotis in materiale lapideo posti a sostegno della recinzione del giardino. Le parti in ferro battuto e decorato saranno oggetto di pulitura e tinteggiatura.

Con riferimento alla componente impiantistica, saranno predisposte colonnine di ricarica per le bici elettriche e potenziata la distribuzione della rete wi-fi. Sarà rinnovata l’illuminazione pubblica interna con l’inserimento di nuove lampade a led ad efficientamento energetico e si procederà alla rimozione dei sostegni dell’illuminazione pubblica posti all’interno del giardino lungo il corso adiacente, con l’obiettivo di rimuovere elementi incongrui. Nuovi impianti (idraulici, elettrici, riscaldamento) interesseranno il recupero di porzione dell’edificio di testa dell’ex Padiglione di Levante.

Per quanto la sicurezza e l’accessibilità dell’area, grazie al recupero di parte dell’ex Padiglione di Levante come sede del personale dedicato alla vigilanza sarà garantito maggiore controllo e la gestione manutentiva dell’area. Nel parco sarà migliorato l’impianto di illuminazione e verrà assicurata la posa di un sistema di videosorveglianza con telecamere, le cui immagini verranno inoltrate alla centrale delle Forze dell’Ordine.

Infine, per quanto riguarda l’aspetto della valorizzazione del sito, il giardino ospiterà eventi pubblici aperti a tutte le fasce di età, attraverso un programma curato in modo interdisciplinare tra i servizi comunali di riferimento. È previsto l’inserimento di nuova cartellonistica, pannelli informativi e ausili alla visita che utilizzino strumenti innovativi e digitali.

