Vicenza Ovest: rovesciamento di un autoarticolato

Alle 17:20 di martedì, i vigili del fuoco sono intervenuti nello svincolo autostradale di Vicenza Ovest per il rovesciamento di un autoarticolato carico di rottami e trucioli di ferro: ferito l’autista. I pompieri arrivati dalla sede centrale con il personale di prima partenza, hanno messo in sicurezza il mezzo ed utilizzando cesoie, divaricatori, cesoie e martinetti idraulici estratto il conducente, rimasto incastrato nella cabina di guida. Il ferito è stato assistito dal personale del SUEM e trasferito in ospedale. Lo svincolo autostradale è stato chiuso in entrata ed uscita pe permettere il recupero del mezzo da parte del soccorso stradale. Sul posto la polstrada e il personale ausiliario di autostrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.