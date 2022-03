Vicenza: nuova ciclopedonale ad Ospedaletto, lunedì 14 marzo al via i lavori

Vicesindaco Celebron: “Un altro importante investimento per la sicurezza dei pedoni e dei residenti nei quartieri”

Lunedì 14 marzo prenderanno il via i lavori di realizzazione del nuovo percorso ciclopedonale in strada di Ospedaletto, dall’incrocio con strada di Bertesina, dove è stata realizzata una nuova rotatoria, fino ai piedi del cavalcaferrovia, in corrispondenza del civico 178, di fronte a Villa Negri.

Durante l’intervento, che si protrarrà per sei mesi, saranno possibili rallentamenti e sensi unici alternati in base all’andamento dei lavori.

Il progetto, a cura del servizio Mobilità, trasporti e lavori pubblici, prevede anche la realizzazione di due attraversamenti pedonali, dotati di illuminazione zenitale, e di un nuovo impianto di illuminazione.

“Diamo il via ad un cantiere molto atteso dai residenti del quartiere – spiega il vicesindaco con delega alla mobilità Matteo Celebron – che vedrà lo sviluppo della nuova infrastruttura nel lato ovest di strada dell’Ospedaletto, a partire dall’incrocio con strada di Bertesina. I lavori ci permetteranno di rispondere alle esigenze dell’utenza debole della zona, consentendo a pedoni e ciclisti di transitare su un tratto di strada molto frequentato in modo sicuro. Dopo il primo tratto l’attraversamento pedonale porterà l’opera sul lato a est, fino all’altezza di villa Negri, così da servire il maggior numero di abitazioni. Un ulteriore attraversamento pedonale, posto circa a metà del percorso, collegherà le abitazioni del lato opposto. La realizzazione del nuovo impianto di illuminazione completerà la messa in sicurezza della strada”.

Per tutte le informazioni sulla situazione della rete viaria in città è possibile consultare gratuitamente il servizio di infomobilità Luceverde Vicenza al link http://vicenza.luceverde.it.