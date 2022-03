Vicenza: 25 nuovi autobus a metano a basso impatto ambientale

Entrano in servizio i 25 nuovi autobus a metano acquistati da SVT per la rete urbana di Vicenza, frutto di un investimento complessivo di 5,7 milioni di euro tramite finanziamento governativo nell’ambito del Piano Strategico Nazionale per la Mobilità Sostenibile.

Più in dettaglio, si tratta di 21 autobus da 12 metri (con capienza di 103 passeggeri, di cui 21 a sedere) e 4 autobus da 18 metri in grado di trasportare 142 passeggeri persone (con 44 sedute).

Sostenibilità ambientale

Tutti sono alimentati con motore a metano, naturalmente con omologazione Euro 6, e sostituiscono altrettanti mezzi a GPL Euro 5 che l’l’Azienda ha provveduto a dismettere nelle ultime settimane.

Rispetto ai mezzi utilizzati in precedenza, sul piano delle emissioni i nuovi autobus si caratterizzano per valori di emissioni estremamente ridotti per quanto riguarda le PM10: solo 0.001 g/km secondo gli standard di misurazione ADEME/RATP utilizzati dal Ministero dei Trasporti, consentendo così complessivamente un risparmio annuo di oltre 232 Kg di PM10, considerando una percorrenza media annua di circa 50.000 km per ciascun mezzo. Questo senza considerare naturalmente il risparmio ancora maggiore sulle emissioni garantito da ogni autobus rispetto all’utilizzo delle auto private.

«È un ulteriore passo avanti – fanno sapere all’unisono il sindaco di Vicenza Francesco Rucco, il vicesindaco con delega alla mobilità Matteo Celebron e l’assessore all’ambiente Simona Siotto – verso una mobilità sempre più green per la città, così come indicato anche dalle linee guida del redigendo Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. Un’azione che si collega anche al Piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima (Paesc), uno strumento operativo con cui pianificare le azioni necessarie per raggiungere gli obiettivi fissati dal “Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia”, ovvero ridurre le emissioni di Co2 di almeno il 40% entro il 2030, aumentare l’efficienza energetica, ricorrere a fonti rinnovabili e preparare il territorio urbano alle mutazioni del clima. Vicenza guarda al futuro del trasporto pubblico con mezzi sempre meno impattanti, in attesa di concretizzare i finanziamenti ottenuti nell’ambito del PNRR e del progetto AV/AC per l’acquisto di bus elettrici e per la creazione di linee dedicate per il trasporto pubblico locale».

Più comfort e accessibilità

Allo stesso tempo, i nuovi autobus rappresentano anche un significativo progresso sul piano delle dotazioni: sono tutti dotati di un impianto di climatizzazione potenziato, così da garantire un maggiore confort anche nelle giornate più calde, mentre il pianale ribassano rende più agevole la salita e la discesa, in particolare per gli anziani.

Inoltre, specifici accorgimenti li rendono più facilmente accessibili per i disabili: tutti i nuovi mezzi sono dotati infatti di pedana mobile per favorire la salita e la discesa di persone in carrozzina, mentre il sistema di indicazione del percorso e della prossima fermata è compatibile anche con le esigenze dei non udenti.

Anche i nuovi autobus, infine, come tutti i mezzi di SVT, sono dotati di un apparato completo di sicurezza, che prevede un sistema di videosorveglianza e videoregistrazione di ciò che accade all’interno e all’esterno del veicolo, con un sistema di chiamata rapida dei soccorsi o delle Forze dell’Ordine in caso di necessità.

Una flotta moderna per un servizio integrato

«SVT prosegue il proprio impegno per l’ammodernamento della flotta – sottolinea il presidente Simone Vicentini – nell’ottica di fornire un contributo sempre più significativo alla riduzione delle emissioni e allo stesso tempo mettere a disposizione degli utenti mezzi di ultima generazione, sicuri e confortevoli».

Il tutto in un’ottica di servizio di trasporto pubblico urbano integrato e flessibile: «Voglio ricordare – sottolinea il Direttore Generale Franco Ettore Viola – che SVT garantisce il collegamento anche nelle aree periferiche di Vicenza con il servizio a chiamata PeriMetrò, che consente all’utente di prenotare una corsa al punto di salita vicino a casa per arrivare alle fermate di interscambio con le linee urbane ad alta frequenza, mentre di sera in tutta la rete urbana garantiamo il servizio serale, sempre a chiamata, fino alle 23.30 e nel fine settimana addirittura fino alle 3.30 del mattino nella notte tra il sabato e la domenica».

Ogni anno 8,5 milioni di passeggeri e 3,7 milioni di km

Complessivamente, la rete urbana ordinaria di Vicenza è composta da 20 linee, oltre ai servizi a chiamata Perimetrò e Serale, per una media di circa 1.820 corse giornaliere nei giorni feriali invernali, con una flotta di 143 autobus.

La percorrenza annua complessiva per la sola rete urbana di Vicenza supera i 3.760.000 km, con oltre 8.500.000 passeggeri trasportati ogni anno (dato 2019).