Viacqua: Il CdA ridefinisce le linee di indirizzo per il nuovo Piano Industriale

Il documento dovrà essere pronto entro luglio e fisserà la strategia di sviluppo societaria 2022-2024

Il Consiglio di Amministrazione di Viacqua ha definito le nuove linee di indirizzo che costituiranno l’impalcatura di base del Piano Industriale 2022-2024. Questo documento sancirà di fatto il passaggio dalla fase post-fusione della Società che gestisce il ciclo idrico integrato in 68 comuni vicentini ad una strategia di sviluppo tarata sul contesto socio-economico e territoriale mutato nel corso degli ultimi anni.

“Viacqua continua nel proprio percorso di crescita – ha spiegato il Presidente, Giuseppe Castaman – per assicurare performance di qualità secondo i più affidabili standard di efficienza, proiettando il proprio operato verso una sempre maggiore sostenibilità ambientale e sociale e garantendo investimenti mirati sul territorio a beneficio degli oltre 550.000 abitanti che si affidano a Viacqua per la gestione del ciclo idrico integrato.”

La definizione delle nuove linee e obiettivi di indirizzo costituisce così un nuovo e fondamentale step nel lavoro di pianificazione e segue l’approvazione del budget 2022. Il documento viene corredato da una serie di indicatori specifici che permettano di misurare i progressi nel tempo e l’attuazione di un piano d’azione concreto, a sua volta affiancato ad un piano economico-finanziario in cui siano condensati tutti i valori del triennio in termini di costi, ricavi, investimenti e relative coperture finanziarie.

Le nuove linee di indirizzo saranno nel complesso sei, alle quali sono già associati degli obiettivi strategici, e si evolvono dai valori cardine della Società oltre che dai 17 Global Goals dell’Agenda 2030 dell’ONU.

Si parte dal garantire la sostenibilità sul piano economico e finanziario, base fondante per assicurare la solidità di tutte le azioni che la Società intraprenderà. Il centro nevralgico dell’operato di Viacqua rimarrà sempre il cliente, a cui sono rivolti servizi fondamentali per qualità di vita e tutela ambientale. Sul territorio si riverserà l’impegno allo sviluppo sostenibile, riducendo gli impatti ambientali e prendendosi la massima cura della risorsa idrica. Per concretizzare questi impegni servirà lavorare allo sviluppo dell’efficienza operativa, intervenendo sia sulla gestione interna di processi e spazi, sia sulle fasi di intervento. Le risorse umane saranno il cuore nevralgico di ogni azione, in termini di investimenti in sicurezza, competenze e welfare. Infine, il nuovo corso di Viacqua continuerà a marciare spedito con gli investimenti in innovazione, scegliendo le vie del digitale e della ricerca.

“Con lo sviluppo del Piano Industriale – prosegue il Presidente Castaman – dovremo inoltre completare la revisione della tariffa per il servizio idrico integrato 2022-2023 e portare in approvazione il nuovo Pianto degli Interventi in sede di Consiglio di Bacino in modo da dare continuità agli investimenti costanti che Viacqua sta conducendo sul territorio e che vedranno un impegno di 48,5 milioni di euro come definito dal budget 2022 approvato a dicembre dall’Assemblea dei Soci.”

Le sei linee di indirizzo con i relativi obiettivi strategici

1. Mantenere la sostenibilità economico-finanziaria

− Realizzare il Piano Investimenti

− Rafforzare la solidità finanziaria e patrimoniale

− Allineare i costi a quelli regolatori

2. Mettere al centro il cliente

− Garantire l’equità tariffaria

− Facilitare la relazione con il cliente

3. Contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio

− Minimizzare gli impatti ambientali

− Tutelare la qualità e quantità della risorsa idrica

4. Sviluppare l’efficienza operativa

− Standardizzare i processi

− Ridurre le perdite e le acque parassite

− Ottimizzare la logistica aziendale e l’utilizzo delle sedi

− Efficientare ed automatizzare i processi produttivi

5. Valorizzare il capitale umano

− Investire nella cultura della sicurezza

− Accrescere competenze e orientamento al risultato

− Promuovere iniziative di welfare

6. Investire in innovazione

− Investire in digital transformation

− Costituire rapporti di collaborazione stabili con Università e Centri di Ricerca

