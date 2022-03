Viacqua: a Noventa completati i lavori di Via Godicello

Spesi oltre 2 milioni di euro per un’importante estensione della rete fognaria

Ancora qualche ripristino stradale e poi la parola “fine” potrà calare anche sul cantiere di Via Godicello a Noventa Vicentina. Qui Viacqua ha infatti completato un intervento del valore di 2,2 milioni di euro mirato all’estensione della rete fognaria lungo la via stessa con le sue laterali.

Nel complesso sono stati posati 6,5 km di nuove condotte con circa 300 nuovi allacciamenti alle utenze. A corredo del cantiere, che ha comportato numerosi scavi lungo la viabilità cittadina, Viacqua ha realizzato la nuova asfaltatura per circa 35.000 mq.

Il progetto ha previsto la realizzazione delle nuove linee per la separazione dei reflui. Le nuove condotte posate, una volta completati gli allacciamenti anche da parte dei privati, saranno adibite al convogliamento delle sole acque nere, dirottando le acque meteoriche nella rete originaria. In questo modo l’intero bacino che sorge a destra dello scolo Alonte beneficerà di una rete fognaria separata, soluzione che consente la migliore resa dei procedimenti depurativi, con una riduzione di circa il 40% del carico idraulico sul depuratore di Noventa, riducendo al tempo stesso il rischio di sversamenti di reflui nei corsi d’acqua superficiali in caso di precipitazioni abbondanti, insieme all’attivazione eccessiva dei sistemi di sollevamento.

Nella nuova configurazione il sistema fognario beneficia di una nuova dorsale principale per acque reflue, a servizio della zona del capoluogo. Questa dorsale si sviluppa in direzione nord-sud, dal “Villaggio Marzotto” fino alla rotatoria stradale in cui confluiscono via Broli, Via De Gasperi e via dell’Artigianato. Qui la nuova dorsale è stata collegata alla condotta esistente, sgravata delle acque meteoriche, per condurre i reflui all’impianto di depurazione comunale che sorge a sud del centro abitato. In questa condotta confluiscono ora anche le acque nere della lottizzazione “Noventa 2000”, realizzata con reti separate.

“Siamo soddisfatti di aver potuto dare risposta anche ad una serie di criticità sorte in corso d’opera – ha spiegato il Presidente di Viacqua, Giuseppe Castaman – che hanno comportato lavori aggiuntivi per circa 400.000 euro. La separazione delle reti fognarie rappresenta la soluzione strategica che dovremo portare avanti per ogni futuro intervento sui sistemi che gestiamo perché consente di rendere più efficace i processi depurativi, evitando una eccessiva diluizione dei reflui a causa dell’infiltrazione delle acque bianche. Sull’altro fronte, riducendo la pressione idraulica sulle condotte fognarie soprattutto in caso di forti piogge, il rischio di sfioramenti e sversamenti in ambiente viene drasticamente ridotto. Il passaggio ora fondamentale è in mano all’utenza, che avrà circa un anno di tempo per completare gli allacciamenti sulla parte privata, in modo da far funzionare correttamente le nuove reti.”

“L’intervento in oggetto – è il commento del Sindaco di Noventa Vicentina, Mattia Veronese – ha visto un impegno sostanzioso di Viacqua e degli uffici tecnici comunali per oltre tre anni, con una gestazione e progettazione importanti che si concludono con questi ultimi interventi verso la zona artigianale. Entro la primavera contiamo possa andare in gara anche l’intervento finale che riguarda Villaggio Marzotto con fine lavori entro l’anno. Nei tratti interessati dai lavori ora dovranno essere realizzate le bitumature finali a ripristino completo delle strade interessate. Sono convinto che anche la cittadinanza potrà comprendere l’importanza di questi lavori di efficientamento delle reti idrica e fognaria, con diretto beneficio per l’ambiente.

Voglio ringraziare l’utenza che dovrà ora procedere ad allacciarsi alla nuova rete e soprattutto quanti hanno pazientato davanti agli inevitabili disagi creati dai cantieri. Noventa intende assicurare la collaborazione con Viacqua per proseguire nella programmazione degli interventi necessari alle diverse zone del territorio e già inseriti nel cronoprogramma condiviso con la Società.”

