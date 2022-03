Una Spiaggia per Vicenza: a San Biagio dall’1 aprile

Rinnovata la convenzione per due anni al temporary bar sull’ansa del Bacchiglione

Ritorna il temporary bar alla spiaggetta di San Biagio sull’ansa del Bacchiglione. La giunta, infatti, ha dato parere positivo al rinnovo per due anni della convenzione con la società Legatte srl di Guendalina Feltrin che fino alla scorsa estate ha gestito l’area di ristoro e promozione socio culturale.

“Il via libera al rinnovo biennale che tiene conto delle significative limitazioni subite dal servizio durante la pandemia – dichiara l’assessore alle attività produttive Silvio Giovine – ci consente di riaprire fin da aprile uno spazio d’incontro e socializzazione a cui i vicentini si sono negli anni affezionati in una zona del centro storico davvero suggestiva. Quel luogo, del resto, è destinato a diventare un punto di riferimento per gli universitari che a breve arriveranno proprio al palazzo ex Aci di San Biagio, sede del corso di design del prodotto dello Iuav”.

Una Spiaggia per Vicenza, più nota tra i giovani con il nome di “spiaggetta”, riaprirà venerdì 1 aprile alle 17 con l’allestimento estivo che prevede gazebo in legno rivestiti con verde verticale, aree relax, spazi per i giochi dei bimbi oltre che un adeguato numero di servizi igienici opportunamente schermati e punti per la raccolta differenziata.

Quest’anno inoltre, ripartirà anche la programmazione degli appuntamenti culturali e degli eventi musicali che il Covid aveva bruscamente interrotto.