Ultrabericus 2022

ULTRABERICUS TRAIL 2022 – ISCRIZIONI APERTE FINO AL 12.03.2022

Un passo fuori dall’asfalto, due passi oltre la maratona

ULTRABERICUS CENTO: 100km 4400mD+

ULTRABERICUS INTEGRALE: 65km 2500mD+

ULTRABERICUS TWIN lui e lei: 34km 1500mD+ / 31km 1000mD+

ULTRABERICUS URBAN: 22km 750mD+

PERCORSO

Partenza e arrivo a Vicenza, Piazza dei Signori.

Partenza Cento ore 5:00

Partenza Integrale e Twin ore 10:00

Partenza Urban ore 11:00

Arrivi previsti entro le 12:30 per i top runner Urban, entro le 15.00 per i top runner Cento e Integrale, entro le 24:00 per gli ultimi.

Il percorso, tracciato integralmente su sentieri single track, mulattiere e carrarecce, compirà dal centro di Vicenza il periplo dei Colli Berici, un’occasione non solo di sport ma anche di totale immersione nei molteplici aspetti del contesto naturale, alla scoperta di angoli nascosti e di inusuali panorami.

Anni pari senso di percorrenza orario.

Anni dispari senso di percorrenza antiorario

AMMISSIONE

Sono ammessi tutti gli atleti nati nell’anno 2002 e precedenti, con obbligo di certificato medico di idoneità sportiva agonistica per atletica leggera.

MATERIALI OBBLIGATORI

Borraccia 0,5 litri, giacca antivento, luce frontale, fischietto, telo termico di sopravvivenza, bicchiere personale.

INFO E ISCRIZIONI

A partire dal 1 dicembre 2021 su www.ultrabericus.it

Programma 2022

Giovedì 17.03.2022

Negozio iRun, via E.T. Moneta 204, Vicenza

ore 9.30 – 19.30 orario continuato

Distribuzione pettorali Cento, Integrale, Twin e Urban su prenotazione da indicare nel form di iscrizione

Venerdì 18.03.2022

Negozio iRun, via E.T. Moneta 204, Vicenza

ore 9.30 – 21.00 orario continuato

Distribuzione pettorali Cento, Integrale, Twin e Urban su prenotazione da indicare nel form di iscrizione

Sabato 19.03.2022

Patronato Leone XII, contrà Vittorio Veneto 1, Vicenza

ore 4.00 – 4.30 apertura spogliatoio e consegna borse Cento (NO consegna pettorali Cento sabato mattina)

ore 7.00 – 9.00 distribuzione pettorali Integrale e Twin su prenotazione da indicare nel form di iscrizione

ore 8.30 – 10.00 distribuzione pettorali Urban su prenotazione da indicare nel form di iscrizione

Piazza dei Signori, Vicenza

ore 4.30 inizio operazioni di punzonatura Cento , controllo materiale obbligatorio a campione

ore 4.45 briefing sulla linea di partenza Cento

ore 5.00 partenza Cento

ore 9.00 inizio operazioni di punzonatura Integrale 65km e Twin 34+31km, controllo materiale obbligatorio a campione

ore 9.30 briefing sulla linea di partenza Integrale e Twin

ore 10.00 partenza Integrale e Twin

ore 10.05 inizio operazioni di punzonatura Urban 22km, controllo materiale obbligatorio a campione

ore 10.50 briefing sulla linea di partenza Urban

ore 11.00 partenza Urban

ore 12.30 arrivo previsto primi atleti Urban

ore 14.00 premiazioni Urban (in caso di maltempo presso Patronato Leone XIII)

ore 14.30 arrivo previsto primi atleti Cento

ore 15.30 arrivo previsto primi atleti Integrale e Twin

ore 24.00 arrivo servizio scopa e chiusura manifestazione

Patronato Leone XII, contrà Vittorio Veneto 1, Vicenza

ore 12.30 apertura spogliatoi, docce per Urban

ore 16.30 apertura spogliatoi, docce, piscina per Integrale, Twin e Cento

dalle 15.30 alle 24.00 ristoro caldo per i concorrenti Integrale, Twin e Cento

ore 19.00 Premiazioni Integrale e Twin

ore 21.00 Premiazioni Cento