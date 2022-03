Ultima partita di Master Round per la Migross Asiago

Match: Migross Supermercati Asiago Hockey vs EHC Lustenau

Luogo e data: Stadio Odegar – Asiago, Sab 5 marzo 19:00

Acquisto ticket OnLine: https://ticket.midaticket.it/asiagohockey/Event/3096/Date/20210904/Shift/201371/Seat

Radio cronaca: radio Asiago FM 107.7 o su www.radioasiago.it

Streaming Live: https://www.valcome.tv/feed/ahl

Diretta TV: Cafè24 Television, canale 86 del digitale terrestre

Da Asiago: i Giallorossi si apprestano a sostenere l’ultimo match prima di immergersi nei Play Off dell’AlpsHL, alle 19.00 di domani, sabato 05 marzo, scenderanno sul ghiaccio dell’Odegar contro un agguerritissimo Lustenau. Dalla Lega è arrivata la notizia di una penalizzazione di 1 punto per gli Stellati, per aver violato il regolamento che prevede di poter far uscire il portiere, durante gli Overttime, previa comunicazione all’arbitro, cosa che non è avvenuta nel match casalingo contro il Renon. Nonostante la penalità inflitta, la Migross è al riparo da ogni sorpresa, è confermata la matematica certezza della prima posizione nel Master Round. A questo punto l’Asiago dovrà aspettare il verdetto dei pre Play Off per scegliere l’avversario per i quarti di finale, che avranno inizio martedì 15 marzo all’Odegar.

Da Lustenau: gli Austriaci sono impegnati in un’avvincente lotta a 3 per la conquista della Top Four, insieme a Cortina e Renon. Mentre le due Italiane si affronteranno in uno scontro diretto, il Lustenau proverà a conquistare 3 punti importantissimi sul ghiaccio Giallorosso. La vittoria, di ieri sera, della formazione Vorarlberg contro i Rittner è frutto sì delle qualità tecniche dei Gialloverdi, ma anche della determinazione con cui stanno cercando di evitare gli insidiosi pre Play Off.

Classifica Master Round AlpsHL: ASH pt. 26 (9 partite); JES pt. 19 (9); RIT pt. 16 (9); EHC pt. 15 (9); SGC pt. 13 (9); FAS pt. 1 (9)

Foto di Serena Fantini – Fonte www.asiagohockey.it