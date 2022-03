ULSS 8 Berica: open day Fiocchetto Lilla 2022

In occasione del 15 marzo, Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, l’ULSS 8 Berica organizza un open day presso il Centro di riferimento provinciale per i Disturbi del Comportamento Alimentare e del Peso, a Vicenza in contrà San Bortolo 97, con lo scopo di informare e sensibilizzare la popolazione su questa problematica, che negli ultimi anni ha registrato un notevole incremento di casi, anche per l’impatto della pandemia sulla popolazione giovanile.

Più in dettaglio, dalle 9.00 alle 14.00 sarà possibile svolgere dei colloqui informativi con gli specialisti del Centro, tramite prenotazione obbligatoria via mail (segreteria.dca@aulss8.veneto.it). Ad illustrare l’importanza dell’iniziativa è la dott.ssa Alessandra Sala, responsabile del Centro: «L’open day è rivolto ad un pubblico il più possibile allargato: genitori e familiari di persone che mostrano i primi segnali di possibili disturbi del comportamento alimentare, persone che sentono di vivere con difficoltà il rapporto con il cibo e con il proprio corpo, ma anche insegnanti che desiderano avere informazioni sul tema. L’obiettivo è quello di creare maggiore sensibilità e consapevolezza su un fenomeno che è fortemente cresciuto nell’ultimo periodo, come dimostra l’incremento significativo di richieste al nostro Centro».

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa, nel corso della giornata è prevista anche la visita alla struttura da parte della dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, Direttore Generale dell’ULSS 8 Berica e del dott. Achille Di Falco, Direttore dei Servizi Socio-Sanitari. Saranno presenti all’incontro anche i rappresentanti dell’Associazione di familiari Midori, che da anni collabora con il Centro.

«Sappiamo bene – sottolinea la dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina – che i disturbi del comportamento alimentare rappresentano un fenomeno in gran parte sommerso, tanto è vero che molte pazienti arrivano alle nostre Strutture quando la malattia si è già sviluppata. È quindi particolarmente importante aiutare i genitori, ma non solo, a riconoscere quelli che potrebbero essere dei segnali a cui prestare attenzione e allo stesso tempo rompere il senso di isolamento che spesso si trova associato a questa condizione. Ecco perché mi auguro che questo open day possa non solo registrare una significativa partecipazione, ma anche e soprattutto essere un’ulteriore occasione per fare informazione e sensibilizzazione sul tema».

Proprio l’Associazione Midori, nella stessa giornata, a partire dalle 18.00 ha organizzato in collaborazione con la Biblioteca Civica Bertoliana un webinar – trasmesso in diretta sui canali Facebook e You-tube dell’Associazione – per la presentazione del libro “Bambini, adolescenti e Covid 19”. Relatore dell’incontro online sarà il prof. Stefano Vicari, docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, tra i maggiori esperti in Italia nell’ambito della Neuropsichiatria Infantile, che ha dedicato una parte importante del proprio lavoro proprio ai disturbi del comportamento alimentare nei giovanissimi.