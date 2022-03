ULSS 7 Pedemontana: Marostica e Thiene per i rifugiati ucraini

ATTIVI DA DOMANI A MAROSTICA E THIENE DUE AMBULATORI DEDICATI AI RIFUGIATI DALL’UCRAINA

Nel frattempo oggi ai Punti Tampone di Bassano e Santorso si sono rivolti i primi rifugiati per l’effettuazione del test (negativo) e la valutazione della condizione vaccinale

Già nella giornata di oggi i primi rifugiati dall’Ucraina si sono recati ai Punti Tampone di Bassano e Santorso per effettuare il test antigenico: l’esame è risultato negativo e con l’occasione, secondo quanto previsto dal piano aziendale di accoglienza sanitaria, gli operatori sanitari hanno provveduto all’analisi della loro situazione vaccinale.

Inoltre, per ulteriori necessità sanitarie, l’ULSS 7 Pedemontana attiverà già da domani due ambulatori per l’assistenza primaria, dedicati espressamente ai cittadini ucraini che hanno lasciato il Paese in seguito al conflitto: saranno collocati presso le sedi di Distretto di Marostica e Thiene e saranno aperti dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00, con accesso preferibilmente su prenotazione chiamando il numero 0424 8888237 per il Distretto di Bassano e 0445 3389303 per il Distretto Alto Vicentino

Il percorso di accoglienza sanitaria messo a punto dall’ULSS 7 Pedemontana prevede inoltre un supporto anche per gli aspetti amministrativi, in particolare per il rilascio della tessera sanitaria: già da domani i rifugiati potranno richiederla presso le sedi di Distretto di Bassano e Thiene.

«Stiamo facendo un grande lavoro di squadra – sottolinea il Direttore Generale Carlo Bramezza – sia interno all’Azienda sia con le Amministrazioni Comunali e le associazioni di volontariato coinvolte nell’assistenza ai rifugiati, per mettere in campo fin da subito una rete completa di servizi in grado di rispondere alle loro esigenze sanitarie. Avere attivato due ambulatori già da domani rappresenta un grande risultato, così come metterli nelle condizioni fin da subito di ottenere la tessera sanitaria. Garantiremo tutta l’assistenza di cui hanno necessità, semplificando al massimo i percorsi di accesso. Continueremo a coordinarci con la Prefettura e con tutte le forze coinvolte in questa grande rete di solidarietà, nel frattempo chiediamo il supporto di tutti per condividere le informazioni che possono essere utili».