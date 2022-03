Teatro Spazio Bixio: Rita e il Giudice

sabato 05 marzo ore 21 RITA E IL GIUDICE

storia di scelte, padri e mafia

Con Evarossella Biolo

Scritto e diretto da Marco Artusi

Revisione Pubblico Ministero Vittorio Teresi

Produzione Matàz Teatro

Rita cresce a Partanna, valle del Belice, Sicilia, provincia di Trapani che negli anni 80 del secolo scorso significa essenzialmente una cosa: terra di mafia. Un luogo in cui lo stato semplicemente non riusciva a entrare, in cui la legge era fatta da delinquenti. Fra cui il padre di Rita.

Ribellarsi a una situazione simile richiede delle motivazioni non comuni: deve cambiarti il mondo in cui vivi o il modo di vedere quel mondo. E soprattutto devi incontrare lungo questo percorso delle persone che ti aiutino, ti proteggano e mostrino altri mondi possibili, in cui i tuoi ideali si possano realizzare.

Un giudice le offre protezione e la ascolta. Un giudice siciliano nato a Palermo con una storia alle spalle che lo rende, assieme all’amico Giovanni Falcone, l’immagine della lotta alla mafia in tutto il mondo: Paolo Borsellino.

BIGLIETTI

€ 12 intero | € 10 ridotto* | € 6 ridotto residenti**

*over 65, under 25, allievi di FOR.THE, abbonati al Teatro Comunale Città di Vicenza, soci Fadac

**Residenti nel Comune di Vicenza, previa prenotazione obbligatoria.

Iniziativa realizzata grazie al contributo del Comune di Vicenza attraverso il Bando Cultura 2021 nell’ambito del progetto ‘Vicenza oltre il Covid: con la cultura si riparte’

PRENOTAZIONI

– La prenotazione è consigliata e garantisce la partecipazione all’evento.

– E’ necessario ritirare la prenotazione 10 min prima dell’orario di inizio spettacolo.

– I posti in sala non sono numerati.

CONTATTI

0444.322525 e info@theama.it – da lun a ven, ore 10 – 13 e 14 – 18

392.1670914 – nei giorni di spettacolo, ore 10 – 18

BIGLIETTERIA

Presso il teatro, la sera stessa dello spettacolo, a partire da un’ora prima dell’evento

TEATRO SPAZIO BIXIO si trova in via Mameli 4, Vicenza

_______________________________________

MUTAZIONI 02 rassegna 2022 per il Comune di Vicenza

a cura di Theama Teatro

in collaborazione con

FOR.THE – centro di formazione teatrale diffuso

e ALTA DIFFUSIONE – Teatri di Prossimità

www.theama.it – info@theama.it – 0444 322525 – Via N. Bixio, 4 – 36100 Vicenza